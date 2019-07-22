Принят Государственной Думой 9 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 10 июля 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 1 мая 2016 года N 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 18, ст. 2495; 2017, N 1, ст. 43; N 31, ст. 4796; 2018, N 53, ст. 8429) следующие изменения:

1) в статье 1 слова "Республики Саха (Якутия)," заменить словами "Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Забайкальского края,";

2) статью 7 дополнить пунктом 26 следующего содержания:

"26) испрашиваемый земельный участок расположен в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории.";

3) в статье 19:

а) часть 1 после слов "указанных в статье 1 настоящего Федерального закона" дополнить словами "(за исключением Республики Бурятия и Забайкальского края)";

б) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Положения настоящего Федерального закона о предоставлении гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и расположены на территориях Республики Бурятия и Забайкальского края, применяются с 1 августа 2019 года.";

в) часть 2 после слов "указанных в статье 1 настоящего Федерального закона" дополнить словами "(за исключением Республики Бурятия и Забайкальского края)";

г) в части 3 слова "ограничения, предусмотренного частью 4" заменить словами "ограничений, предусмотренных частями 4, 41 и 42";

д) часть 4 после слов "указанных в статье 1 настоящего Федерального закона" дополнить словами "(за исключением Республики Бурятия и Забайкальского края)";

е) дополнить частями 41 и 42 следующего содержания:

"41. До 1 февраля 2020 года земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и расположены на территориях Республики Бурятия и Забайкальского края, предоставляются в соответствии с настоящим Федеральным законом в безвозмездное пользование только гражданам Российской Федерации, имеющим регистрацию по месту жительства на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.

42. До 1 августа 2020 года земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и расположены на территориях Республики Бурятия и Забайкальского края, предоставляются в соответствии с настоящим Федеральным законом в безвозмездное пользование только гражданам Российской Федерации, имеющим регистрацию по месту жительства на территориях субъектов Российской Федерации, указанных в статье 1 настоящего Федерального закона.";

ж) часть 5 после слов "до 1 февраля 2017 года," дополнить словами "или подано гражданином, не соответствующим требованию, предусмотренному частью 41 настоящей статьи, и поступило в уполномоченный орган до 1 февраля 2020 года, или подано гражданином, не соответствующим требованию, предусмотренному частью 42 настоящей статьи, и поступило в уполномоченный орган до 1 августа 2020 года,";

з) часть 7 после слов "указанных в статье 1 настоящего Федерального закона" дополнить словами "(за исключением Республики Бурятия и Забайкальского края)";

и) дополнить частью 72 следующего содержания:

"72. До 1 августа 2019 года федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления обязаны предоставить оператору информационной системы сведения о находящихся на территориях Республики Бурятия и Забайкальского края территориях, землях, зонах, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с настоящим Федеральным законом, и о земельных участках, которые не могут быть предоставлены гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с настоящим Федеральным законом, а также о зонах с особыми условиями использования территорий, об охотничьих угодьях, о территориях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Оператор информационной системы обеспечивает внесение поступивших от указанных органов государственной власти, органов местного самоуправления сведений в информационную систему и размещение их на официальном сайте.";

к) абзац первый части 8 после слов "указанных в статье 1 настоящего Федерального закона" дополнить словами "(за исключением Республики Бурятия и Забайкальского края)";

л) дополнить частью 81 следующего содержания:

"81. До 1 августа 2019 года органы местного самоуправления городских округов, муниципальных районов, расположенные на территориях Республики Бурятия и Забайкальского края, обязаны:

1) обеспечить опубликование в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом городского округа, уставом муниципального района, сообщения о необходимости направления гражданами, юридическими лицами до 1 октября 2019 года уведомлений о наличии у них прав (обременении прав) на земельные участки и (или) расположенные на таких земельных участках объекты недвижимости в случае, если сведения о правах (обременениях прав) на земельные участки не внесены в Единый государственный реестр недвижимости;

2) обеспечить размещение на официальном сайте органа местного самоуправления городского округа, органа местного самоуправления муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" указанного в пункте 1 настоящей части сообщения.";

м) дополнить частью 91 следующего содержания:

"91. На территориях Республики Бурятия и Забайкальского края собственники, землевладельцы, землепользователи, арендаторы земельных участков, собственники иных объектов недвижимого имущества, лица, которым такие объекты недвижимого имущества принадлежат на иных правах и права которых на земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, до 1 октября 2019 года направляют уведомления в орган местного самоуправления городского округа, орган местного самоуправления муниципального района, на территориях которых расположены такие земельные участки и (или) иные объекты недвижимости, о наличии у них прав (обременении прав) на земельные участки и (или) иные объекты недвижимости с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких уведомлениях указывается способ связи с заявителями, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.";

н) в части 10 слова "части 9" заменить словами "частях 9 и 91";

о) в части 11 слова "части 9" заменить словами "частях 9 и 91";

п) дополнить частями 16 и 17 следующего содержания:

"16. До 1 августа 2019 года высшие исполнительные органы государственной власти Республики Бурятия и Забайкальского края обязаны представить в орган регистрации прав сведения о местоположении границ земельных участков, указанных в пункте 10 части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона, в порядке, установленном частью 15 настоящей статьи. Орган регистрации прав обеспечивает размещение сведений о таких земельных участках в информационной системе.

17. До 1 августа 2019 года федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере изучения, использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, обязан направить в орган регистрации прав документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для внесения сведений о границах Байкальской природной территории и ее экологических зон в Единый государственный реестр недвижимости, в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О государственной регистрации недвижимости".".

Статья 2

Пункт 1 статьи 3 Федерального закона от 1 мая 1999 года N 94-ФЗ "Об охране озера Байкал" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 18, ст. 2220; 2014, N 26, ст. 3387) изложить в следующей редакции:

"1. Решение об установлении или изменении границ Байкальской природной территории и экологических зон - центральной экологической зоны, буферной экологической зоны, экологической зоны атмосферного влияния, границ водоохранной зоны и границ рыбоохранной зоны озера Байкал принимается Правительством Российской Федерации. Приложением к такому решению являются текстовое и графическое описания местоположения границ Байкальской природной территории и ее экологических зон, водоохранной зоны и рыбоохранной зоны озера Байкал с перечнем координат характерных точек таких границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4344; 2016, N 27, ст. 4248, 4294; 2017, N 31, ст. 4771, 4829; 2018, N 1, ст. 91; N 28, ст. 4139; N 32, ст. 5131, 5134, 5135; N 53, ст. 8464; 2019, N 25, ст. 3170) следующие изменения:

1) часть 4 статьи 5 после слов "(границы водных объектов)," дополнить словами "границы Байкальской природной территории и ее экологических зон,";

2) пункт 3 части 2 статьи 7 после слов "(границах водных объектов)," дополнить словами "границах Байкальской природной территории и ее экологических зон,";

3) в части 1 статьи 10:

а) абзац первый дополнить словами ", о Байкальской природной территории и ее экологических зонах";

б) пункт 7 дополнить словами ", об установлении границ Байкальской природной территории и ее экологических зон";

4) в статье 32:

а) дополнить частью 152 следующего содержания:

"152. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны окружающей среды, в срок не более чем шесть месяцев со дня принятия Правительством Российской Федерации решения об изменении границ Байкальской природной территории и ее экологических зон направляет в орган регистрации прав документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для внесения соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости.";

б) часть 16 после цифр "151" дополнить цифрами ", 152";

в) дополнить частью 191 следующего содержания:

"191. Обязательным приложением к документам (содержащимся в них сведениям), направляемым в орган регистрации прав в соответствии с частью 152 настоящей статьи, являются подготовленные в электронной форме графическое описание местоположения границ Байкальской природной территории и ее экологических зон, выполненное по форме, предусмотренной для графического описания местоположения границ особо охраняемой природной территории, перечень координат характерных точек границ Байкальской природной территории и ее экологических зон в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, в формате, установленном для графического описания местоположения границ особо охраняемой природной территории.";

г) часть 21 после цифр "151" дополнить цифрами ", 152";

5) в статье 34:

а) в части 2:

в пункте 1 слова "и 151" заменить словами ", 151 и 152";

пункт 2 дополнить словами ", или отсутствует предусмотренное частью 152 статьи 32 настоящего Федерального закона описание местоположения границ Байкальской природной территории и ее экологических зон";

б) в абзаце первом части 4 слова "указанных в пунктах 3, 4, 6 - 10, 151 части 1, части 3 статьи 32" заменить словами "указанных в пунктах 3, 4, 6 - 10 части 1, частях 3, 151, 152 статьи 32";

в) часть 53 после слов "природных территориях," дополнить словами "о Байкальской природной территории и ее экологических зонах,".

Статья 4

1. Акты Правительства Российской Федерации об утверждении границ Байкальской природной территории и ее экологических зон, границ водоохранной зоны и границ рыбоохранной зоны озера Байкал, принятые до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, действуют до признания их утратившими силу или до принятия Правительством Российской Федерации решения об установлении границ Байкальской природной территории и экологических зон - центральной экологической зоны, буферной экологической зоны, экологической зоны атмосферного влияния, границ водоохранной зоны и границ рыбоохранной зоны озера Байкал в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 1 мая 1999 года N 94-ФЗ "Об охране озера Байкал" (в редакции настоящего Федерального закона).

2. Проект акта Правительства Российской Федерации об установлении или изменении границ Байкальской природной территории и экологических зон - центральной экологической зоны, буферной экологической зоны, экологической зоны атмосферного влияния, границ водоохранной зоны и границ рыбоохранной зоны озера Байкал в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 1 мая 1999 года N 94-ФЗ "Об охране озера Байкал" (в редакции настоящего Федерального закона) и прилагаемые к нему текстовое и графическое описания местоположения указанных границ с перечнем координат характерных точек таких границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, подлежат общественному обсуждению в порядке, установленном для раскрытия информации о подготовке проектов нормативных правовых актов федеральными органами исполнительной власти.

Президент Российской Федерации В. Путин