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21.07.2019 13:30
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Казань примет чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года

Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Столица Татарстана второй раз в истории примет чемпионат мира по водным видам спорта. Казань получила право на проведения турнира в 2025 году.

Такое решение было объявлено в ходе пресс-конференции главами Международной федерации плавания (FINA). Ранее Казань уже проводила аналогичное соревнование в 2015 году. Оно было высоко оценено представителями федерации, болельщиками и участниками.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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- Для нас этот момент очень важен, десять лет спустя, красивая история, - цитирует агентство министра спорта Татарстана Владимира Леонова.

По его словам, еще предстоит обсудить вопрос использования стадиона "Казань-Арена". Он отметил, что сейчас рассматривается несколько площадок для проведения. Кроме того, не исключается вариант строительства нового большого многофункционального объекта. Все это будет обсуждаться, на данный момент концепт еще не принят.

При этом Леонов подчеркнул, что Казань заслужила доверие FINA, а также имеет большой опыт в проведении турниров подобного масштаба. Он заверил, что республика готова провести чемпионат "хоть завтра".

Напомним, на право проведения чемпионата мира по водным видам спорта в 2025 и 2027 году претендовали Казань и Будапешт. Столица Венгрии также ранее организовывала аналогичный турнир в 2017 году. Теперь она проведет его вновь в 2027 году.

Спорт Виды спорта Водный спорт Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань
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