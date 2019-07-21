В Оренбургской области из-за пожара готовят к эвакуации жителей села

В Оренбургской области подготовлены автобусы для эвакуации жителей села Акжарское.

Как сообщает ГУ МЧС по региону, вблизи от села из-за порывистого ветра происходит стремительное распространение огня фронтом четыре километра. Необходимость эвакуации жителей может возникнуть при дальнейшем ухудшении обстановки.

На территории Оренбургской области с 19 июля идет борьба со степными пожарами, возникшими из-за возгорания сухой травы. Ранее удалось отвести угрозу распространения пожара на несколько населенных пунктов.

Новый очаг возгорания был обнаружен утром в воскресенье. По данным ГУ МЧС, опашку территории села, чтобы предотвратить распространение огня ведет трактор К-700. С пожаром борются сотрудники противопожарной службы и местная добровольная пожарная команда.

В селе проживает 350 человек, в том числе 86 детей.