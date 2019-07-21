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21.07.2019 17:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Один человек пострадал при взрыве газа в Омске

В гаражном кооперативе Омска произошел взрыв баллона с бытовым газом. В результате ЧП один человек госпитализирован с тяжелыми ожогами, сообщает ТАСС со ссылкой на областное МВД.

В Свердловской области в жилом доме произошел взрыв

Как уточнили в пресс-службе регионального МЧС, взрыв произошел в Ленинском округе города в 11.01 по местному времени. По данным полиции, инцидент мог произойти из-за того, что баллон, предположительно, не был герметичен. Когда хозяин гаража, где хранилась емкость, пришел и включил свет, образовалась искра, и произошло вспыхивание газовоздушной смеси и последующий хлопок.

Уточняется, что мужчина госпитализирован с ожогами 50% тела. В результате взрыва также были полностью разрушены три гаража, поврежден один автомобиль. Совокупная площадь разрушений составила 50 квадратных метров. Для ликвидации последствий взрыва привлекались 15 человек.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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