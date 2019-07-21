Один человек пострадал при взрыве газа в Омске

В гаражном кооперативе Омска произошел взрыв баллона с бытовым газом. В результате ЧП один человек госпитализирован с тяжелыми ожогами, сообщает ТАСС со ссылкой на областное МВД.

Как уточнили в пресс-службе регионального МЧС, взрыв произошел в Ленинском округе города в 11.01 по местному времени. По данным полиции, инцидент мог произойти из-за того, что баллон, предположительно, не был герметичен. Когда хозяин гаража, где хранилась емкость, пришел и включил свет, образовалась искра, и произошло вспыхивание газовоздушной смеси и последующий хлопок.

Уточняется, что мужчина госпитализирован с ожогами 50% тела. В результате взрыва также были полностью разрушены три гаража, поврежден один автомобиль. Совокупная площадь разрушений составила 50 квадратных метров. Для ликвидации последствий взрыва привлекались 15 человек.