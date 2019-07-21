В Омске произошел выброс в атмосферу нескольких загрязняющих веществ

Звонки с жалобами на "горячую линию" Министерства природных ресурсов и экологии Омской области начали поступать из Советского и Кировского округов Омска в 22 часа в субботу. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, специалисты мобильной эколаборатории оперативно провели отбор проб и зафиксировали с подветренной стороны ООО ПК "ХимПром" превышения предельно допустимых концентраций сероводорода (1,03 ПДК), метилмеркаптана (2 ПДК), сероуглерода (6,33 ПДК) и этилбензола (1,45 ПДК). По факту незаконных выбросов загрязняющих веществ материалы переданы в правоохранительные органы.

Как подчеркнули в ведомстве, нарушения природоохранного законодательства предприятием "ХимПром" фиксировались и раньше. В августе прошлого года Департамент Росприроднадзора по СФО провел внеплановую проверку ООО ПК "ХимПром", в ходе которой выяснилось, что предприятие осуществляет ненормированные выбросы загрязняющих веществ. Предприятие оштрафовали на 10 тысяч рублей.

В феврале-марте 2019 года во время проверки вновь было установлено, что "ХимПром" загрязняет воздух. Тогда были зафиксированы ненормированные выбросы целого набора химических веществ: бензола, толуола, этилбензола, формальдегида, ацетона, изопропилового и пропилового спиртов, фенола. "ХимПром" оштрафовали уже на 100 тысяч рублей. По решениям Ленинского райсуда Омска и Омского областного суда деятельность ООО ПК "Химпром" была признана незаконной и приостановлена. Но, судя по всему, проблему это не решило, предприятие продолжает загрязнять атмосферу Омска своими выбросами.