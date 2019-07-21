Пьер Ришар принял участие в открытии кинофестиваля в Ессентуках

На Кавминводах торжественно открылся II фестиваль популярных жанров "Хрустальный источникЪ".

Самая длинная в России "звездная дорожка" протяженностью 555 метров растянулась от привокзальной площади до площади Театральной. Тысячи жителей и гостей курортных городов Кавминвод пришли на открытие фестиваля. Мероприятие придумал и организовал на своей малой Родине заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис.

На церемонию открытия приехали Светлана Немоляева, Ивар Калныньш, Алла Демидова, Александр Балуев, Ольга Прокофьева, Лариса Удовиченко, Евгений Дога, Тамара Гверцители. Настоящий фурор вызвало появление мировой кинозвезды Пьера Ришара.

- Три самолета и я в Ессентуках. Я очень люблю Россию, вот долетел и до Ессентуков. Русские невероятно теплые и душевные люди. Сегодня утром я ходил в питьевую галерею за целебной водой и стоял за ней в очереди. Никогда не думал, что буду стоять в очереди за водой. Но здешняя вода удивительная, она очень целебная и поэтому стоит ради нее постоять в очереди, - сказал Пьер Ришар.

На церемонии открытия фестиваля 85-летний Пьер не выдержал и пустился в пляс.

- Это от чувств, - выдохнул знаменитый "высокий блондин в черных ботинках".

На главной площади города-курорта, которая помнит шаги Федора Ивановича Шаляпина, Константина Сергеевича Станиславского, Веры Комиссаржевской, заложили памятную аллею звезд в честь знаковых кинематографистов: Пьера Ришара, Веры Холодной, Светланы Немоляевой, Аллы Демидовой, Алисы Фрейндлих и Катрин Денев.

Ради этого на фестиваль прилетела внучка легенды немого кино Вера Холодная (младшая).

- Слезы счастья, что я могу присутствовать здесь в эту минуту. Думаю, что душа моей бабушки улыбается. Невероятно, как ее помнят и любят в России, - сказала "РГ" внучка актрисы.

Фестиваль, который, несомненно, стал главным культурным событием уникального региона России, продлится неделю. Жюри во главе с Вадимом Абдрашитовым будет оценивать картины, которые заявлены в конкурс "большого метра".

"Источник" представит зрителям творческие вечера народных артисток России Ирины Муравьевой и Аллы Демидовой, народной артистки Молдовы Светланы Томы. Кроме того, пройдет вечер-реквием, посвященный столетию смерти Веры Холодной. Каждый фестивальный вечер кино будут показывать под открытым небом.