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21.07.2019 18:07
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Пьер Ришар принял участие в открытии кинофестиваля в Ессентуках

Текст: Александр Ярошенко (Ставропольский край)
На Кавминводах торжественно открылся II фестиваль популярных жанров "Хрустальный источникЪ".
Фото: Бориса Кремер Фото: Бориса Кремер
Фото: Бориса Кремер

Самая длинная в России "звездная дорожка" протяженностью 555 метров растянулась от привокзальной площади до площади Театральной. Тысячи жителей и гостей курортных городов Кавминвод пришли на открытие фестиваля. Мероприятие придумал и организовал на своей малой Родине заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис.

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На церемонию открытия приехали Светлана Немоляева, Ивар Калныньш, Алла Демидова, Александр Балуев, Ольга Прокофьева, Лариса Удовиченко, Евгений Дога, Тамара Гверцители. Настоящий фурор вызвало появление мировой кинозвезды Пьера Ришара.

- Три самолета и я в Ессентуках. Я очень люблю Россию, вот долетел и до Ессентуков. Русские невероятно теплые и душевные люди. Сегодня утром я ходил в питьевую галерею за целебной водой и стоял за ней в очереди. Никогда не думал, что буду стоять в очереди за водой. Но здешняя вода удивительная, она очень целебная и поэтому стоит ради нее постоять в очереди, - сказал Пьер Ришар.

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На церемонии открытия фестиваля 85-летний Пьер не выдержал и пустился в пляс.

- Это от чувств, - выдохнул знаменитый "высокий блондин в черных ботинках".

На главной площади города-курорта, которая помнит шаги Федора Ивановича Шаляпина, Константина Сергеевича Станиславского, Веры Комиссаржевской, заложили памятную аллею звезд в честь знаковых кинематографистов: Пьера Ришара, Веры Холодной, Светланы Немоляевой, Аллы Демидовой, Алисы Фрейндлих и Катрин Денев.

Ради этого на фестиваль прилетела внучка легенды немого кино Вера Холодная (младшая).

- Слезы счастья, что я могу присутствовать здесь в эту минуту. Думаю, что душа моей бабушки улыбается. Невероятно, как ее помнят и любят в России, -  сказала "РГ" внучка актрисы.

Фестиваль, который, несомненно, стал  главным культурным событием уникального региона России, продлится неделю. Жюри во главе с Вадимом Абдрашитовым будет оценивать картины, которые заявлены в конкурс "большого метра".

Фото: пресс-служба киностудии "Ленфильм".
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"Источник" представит зрителям творческие вечера народных артисток России Ирины Муравьевой и Аллы Демидовой, народной артистки Молдовы Светланы Томы. Кроме того, пройдет вечер-реквием, посвященный столетию смерти Веры Холодной. Каждый фестивальный вечер кино будут показывать под открытым небом.

Культура Кино и ТВ Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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