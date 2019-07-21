В Крыму выписали всех детей, отравившихся в детском лагере

Всех детей, госпитализированных из евпаторийского детского лагеря "Лучистый" в городскую больницу, по состоянию на 21 июля выписали. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РК.

По данным ведомства, медицинская помощь оказана детям в полном объеме, показаний для дальнейшей госпитализации нет.

Дети досрочно вернутся домой в Татарстан. После выписки лагерь отказался принимать их обратно, сообщается на официальном сайте министерства по делам молодежи Республики Татарстан. Такое решение администрация лагеря пояснила тем, что еще не завершен инкубационный период норовирусной инфекции и выписанные из больницы дети могут стать причиной заражения других детей.

Для доставки детей в Татарстан будет организован чартерный рейс. Родители получат компенсацию за неиспользованные дни отдыха.

Как сообщалось ранее, 51 ребенок, приехавший в Крым на оздоровление из Татарстана, попали в больницу с признаками острого пищевого отравления. По данным Роспотребнадзора, причиной массового недомогания детей стал норовирус.