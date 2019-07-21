Владимир Путин заявил, что сокращения бюджетных мест в российских вузах не планируется. Он также не исключил снижения ставки по ипотеке. Кроме того, глава государства пообещал оставить пенсионные льготы металлургам.

В преддверии Дня металлурга президент Владимир Путин посетил ММК, где встретился с работниками предприятия и ответил на актуальные вопросы.

Глава государства запустил в эксплуатацию вторую очередь новой агломерационной фабрики № 5 - эта фабрика должна заменить устаревшую аглофабрику № 4, значительно снизив вредное воздействие на окружающую среду. По традиции президент встретился с сотрудниками производства. "Большое событие в жизни предприятия в целом, да и города, и для его экологической составляющей. Магнитке 90 лет. И с приближающимся Днем металлурга", - поздравил Владимир Путин и предложил задавать вопросы. Первым выступил агломератчик Дмитрий Гошин: он узнал из СМИ о повышении цен на бензин и спросил почему. "В этом году большого повышения не было, в прошлом году было. Это связано с самыми разными обстоятельствами, в том числе и прежде всего - это ситуация на рынке. У нас границы открыты, как там цены повышаются, у нас тоже подрастают, что плохо", - объяснил президент. Теперь введены правила, по которым часть средств, которые компании как бы недополучили, если бы поставляли на экспорт сырую нефть, они получают от правительства.

"В этом году, если сравнить с декабрем прошлого года, в целом у нас рост цен на моторное топливо (95-й бензин) составил, по-моему, 1,8 процента, кстати, у вас поменьше - 1,3. За это же время инфляция подросла на 2,5 процента, поэтому растет темпом ниже инфляции", - пояснил глава государства и указал, что "совсем завинтить, задушить - это тоже очень опасно" - ведь тогда не будут вкладывать деньги в предприятия по переработке нефти, и это может дать очень большой всплеск цены.

Инженер Илона Япрынцева тоже читала СМИ. Она узнала, что сокращается количество бюджетных мест в вузах, и забеспокоилась: сможет ли ее ребенок получить высшее образование. Президент удивился: "СМИ нужно читать, но посмотрите реальные цифры... Бюджетные места в вузах страны не сокращаются, наоборот, они даже растут". И растет финансирование бюджетных мест, на 16 процентов за последние два года.

Один из работников спросил, планируется ли сохранить льготные списки выхода на пенсию по списку номер один и два без изменений по возрасту. "Могу сказать, что этот вопрос разрешен", - успокоил его глава государства. "Список номер один и номер два, где речь идет о людях, задействованных на особо вредных и вредных производствах, сохранен. Никаких изменений пенсионного возраста не будет. Льгота сохранена для женщин в 50 лет, для мужчин - в 55 лет. Это уже действует", - заверил он. Списки и наименования не пересматриваются.

Прозвучал вопрос и по ипотеке: будет ли госпрограмма на приобретение жилья по аналогии с автокредитованием - снижение процентной ставки либо единовременное субсидирование. "Примерно 45 процентов всех семей России планируют улучшить свои жилищные условия, и главный инструмент - это ипотека", - заметил Путин. У ЦБ, правительства есть задача: уйти по ипотечному кредитованию на ставку ниже восьми процентов. Сейчас ставки - десять с небольшим, по экспертным оценкам, во второй половине этого года они должны опуститься ниже десяти, сообщил он. При этом есть льготы семьям с детьми.

Примерно 45 процентов всех семей России планируют улучшить свои жилищные условия, и главный инструмент - это ипотека

Встретился президент и с врио главы региона Алексеем Текслером, и объявил, что саммиты БРИКС и ШОС в следующем году пройдут не в Челябинске, а в Санкт-Петербурге. Такой шаг глава государства объяснил увеличением числа участников. "Но что самое главное, думаю, для вас и для жителей города: во-первых, мероприятий будет много, несколько десятков в рамках этих двух международных событий. Во-вторых, что самое главное для вас, - мы сохраним предусмотренные на подготовку города к этим мероприятиям федеральные ресурсы, которые пойдут на развитие города", - заметил Путин. "Думаю, что другое международное мероприятие вместе с главами государств на полную в будущем проведем", - сказал Текслер. "Сейчас, действительно, самое важное, что Челябинск будет одной из площадок. Председательство России в ШОС и БРИКС - мероприятий у нас будет действительно много - почти три десятка", - скообщил он и добавил, что регион даже сэкономит из-за того, что главы государств не приедут - эти деньги пойдут на социальную сферу.

Официально

Президент подписал указ об электронных визах - такой режим будет введен на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области с октября. Идея принадлежала врио главы города Александру Беглову. Электронные визы будут выдавать по решению МИДа, консульский сбор не предусмотрен.