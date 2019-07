Певец ускоренно прошел реабилитацию, разучивая новые "па" с педагогами в балетном зале, размялся на беговой дорожке в фитнес-центре, и в эти выходные Rolling Stones отправились уже на очередные гастроли. И даже приготовили для них сразу две премьеры: новый альбом Honk и найденную в закромах запись концерта, сыгранного 2 сентября 1998 года в немецком городе Бремене, теперь изданную под названием Bridges To Bremen, да еще и с четырьмя дополнительными бонус-треками на компакт-диске и виниле.

Мик Джаггер - человек удивительный: его привычки не все могут принять. За кулисами он никогда не дает интервью даже ведущим телеканалам мира, старается вообще ни с кем не разговаривать. Даже не здоровается с близкими друзьями и родственниками, потому что считает не вправе расходовать энергию, которая пригодится ему на сцене. Кроме того, Джаггер любит медитацию, йогу, употребляет массу витаминов, катается на велосипеде, бегает (и во время пробежек порой сочиняет новые мелодии), а недавно еще и начал осваивать балетные упражнения, делать растяжку - благодаря матери его восьмого ребенка, американской балерине Мелани Хамрик.

Но после концертов и репетиций Мик Джаггер - снова душевный и открытый человек. Благодаря его общительности и позитивному отношению к жизни и коллегам, Rolling Stones как раз и выпустили этот новый альбом Honk. Частично - сборник своих лучших хитов, в том числе таких культовых как Angie, Honky Tonk Women, Miss You и Broun Sugar. Есть на диске и редкие версии известных композиций. Но самая интересная и притягательная его часть - дуэты роллингов с новыми рок-звездами. Эд Ширан, например, захотел спеть с Миком Джаггером Beast Of Burden, а бывший участник Nirvana, ныне лидер Foo Fighters Дэйв Грол - бесцеремонный номер Bitch, ну а неистовая, эмоциональная звезда инди-рока Флоренс Уэлч из группы Florence And The Machine - приблюзованную балладу рубежа 70-х Wild Horses…

Жаль только, что музыку Мика Джаггера для балета "Красная дверь", показанного в Мариинском театре (артист захотел представить премьеру в двух городах - в Нью-Йорке, где живет исполнительница главной роли Мелани Хамрик, и в Санкт-Петербурге, который так понравился артисту во время гастролей), выпустить на отдельном альбоме пока не удалось.

На саму премьеру артист из-за проблем с сердцем так и не попал. Наверняка надеялся, что "Красную дверь" после премьеры пригласят в Мариинку еще не раз, а то и возьмут в репертуар на следующий сезон? Но нет, не случилось. "Этот балет был показан в рамках Творческой мастерской молодых хореографов. Вернется ли постановка на нашу сцену снова? Нет, такого не планируется…", - рассказали обозревателю "РГ" в середине июля в пресс-службе Мариинского театра.

Впрочем, поклонники Rolling Stones и балерины Мелани Хамрик снимали о премьере свой собственный фильм. Возможно, какие-то кадры из него будут использованы и в качестве бонус-видео, если альбом "Красная дверь" (основа балета - аранжированные под классику знаменитые хиты Мика Джаггера и Кита Ричардса) все-таки увидит свет…

Но пока Мику Джаггеру не до продюсерских и композиторских хлопот - стартовал новый тур Rolling Stones, получивший название NoFilter. Новых песен в нем пока нет. Да и гастроли проходят пока только по Северной Америке (именно там ныне живут и Мик Джаггер и Кит Ричардс и Ронни Вуд). И продолжаться будут лишь до 31 августа: врачи рекомендовали Джаггеру пока немного поберечь себя…

Зато потом он сможет полностью вернуться к своему новому увлечению: балету.