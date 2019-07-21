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21.07.2019 21:24
Рубрика: Власть

Призовут к ответу

Граждане смогут подавать коллективные иски
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 158(7916)
Обманутые потребители или настрадавшиеся от управляющей компании жильцы получили право объединиться, чтобы подать коллективный иск.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Соответствующий закон публикует "Российская газета". Для того, чтобы совместно призвать к ответу какую-либо зарвавшуюся корпорацию, должны собраться как минимум 20 разгневанных истцов. Набор желающих присоединиться к процессу будет проходить в том числе и через интернет.

Фото: Pixabay
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Ответчиками по групповым искам могут стать банки, страховые компании, управляющие компании и прочие, в общем любые организации, способные нарушить права массы граждан.

Допустим, некая фирма задержала всем своим сотрудникам зарплату. Или заставила людей бесплатно трудиться сверхурочно. Сотрудникам не придется судиться по отдельности, достаточно будет подать один коллективный иск.

"Возможность обращения в суд с групповыми исками появится у граждан при наличии схожих требований при сходных обстоятельствах в отношении общего ответчика, - пояснил председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. - Например, при рассмотрении требований о защите прав потребителей или о возмещении вреда, по спорам, вытекающим из нарушений антимонопольного законодательства и законодательства о государственном регулировании цен".

По его словам, во многих странах давно существует возможность обращения в суд с исками о защите прав и законных интересов группы лиц, что существенно упрощает и ускоряет рассмотрение схожих дел. Это удобно как для истцов, так и для судебной системы. В нашей стране такая возможность пока была предусмотрена только в арбитражном судопроизводстве. Теперь закон разрешил гражданами объединяться и при обращении в суд общей юрисдикции.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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"Присоединение к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц будет возможно до перехода суда к судебным прениям. Это позволит присоединиться к групповому иску большему количеству лиц, в том числе в период рассмотрения дела в суде, - рассказал Павел Крашенинников. - При этом присоединение лица к требованию возможно не только путем подачи заявления в письменной форме либо непосредственно в суд. Такое присоединение может осуществляться и путем заполнения интерактивной формы, размещенной на официальном сайте суда в Сети интернет или на порталах "Мой арбитр", ГАС "Правосудие". Это сделает возможность присоединения к групповому иску новых лиц более удобной и быстрой".

При этом участники коллективного иска смогут заключить в нотариальной форме соглашение о распределении судебных расходов. Это важный момент. Если дело будет выиграно, суд учтет соглашение и взыщет расходы с проигравшей стороны - в том объеме, как предусмотрено в документе. Сегодня суды нередко занижают заявленные расходы, и получается, что победитель иногда может оказываться в финансовом минусе. С коллективными исками, как надеются эксперты, такого не произойдет.

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