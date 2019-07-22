Федеральный закон от 18 июля 2019 г. N 191-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 27 июня 2019 года

Одобрен Советом Федерации 10 июля 2019 года

Статья 1

В подпункте 7 пункта 4 статьи 40 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I "О защите прав потребителей" (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года N 2-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 15, ст. 766; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 140; 1999, N 51, ст. 6287; 2002, N 1, ст. 2; 2004, N 52, ст. 5275; 2011, N 30, ст. 4590; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 51, ст. 6683; 2018, N 17, ст. 2430; N 31, ст. 4839; 2019, N 12, ст. 1228) слова ", законных интересов неопределенного круга потребителей" заменить словами "и законных интересов отдельных потребителей (группы потребителей, неопределенного круга потребителей)", слова "два и более раза" заменить словами "два раза или более".

Статья 2

Внести в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3012; 2008, N 30, ст. 3594; 2009, N 29, ст. 3642; 2010, N 31, ст. 4197; 2016, N 1, ст. 29; 2018, N 49, ст. 7523) следующие изменения:

1) статью 38 дополнить частью 61 следующего содержания:

"61. Иски о защите прав и законных интересов группы лиц подаются по адресу ответчика.";

2) часть 3 статьи 151 дополнить словами ", за исключением прекращения производства по делу о защите прав и законных интересов группы лиц в порядке, установленном частью 7 статьи 22515 настоящего Кодекса";

3) статью 2252 дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. Корпоративные споры по требованиям о защите прав и законных интересов группы лиц рассматриваются по правилам главы 282 настоящего Кодекса с особенностями, предусмотренными настоящей главой. В делах по корпоративным спорам о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу, признании недействительными сделок, совершенных юридическим лицом, и (или) применении последствий недействительности таких сделок, об обжаловании решений органов управления юридического лица участник юридического лица вправе не присоединяться к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, а самостоятельно вступить в дело на стороне истца. В этом случае участник юридического лица пользуется процессуальными правами и несет процессуальные обязанности истца. Участник юридического лица, несогласный с заявленным требованием, вправе вступить в дело на стороне ответчика в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.";

4) статью 22510 изложить в следующей редакции:

"Статья 22510. Право на обращение в арбитражный суд в защиту прав и законных интересов группы лиц

1. Гражданин или организация вправе обратиться в арбитражный суд в защиту прав и законных интересов группы лиц при наличии совокупности следующих условий:

1) имеется общий по отношению к каждому члену группы лиц ответчик;

2) предметом спора являются общие либо однородные права и законные интересы членов группы лиц;

3) в основании прав членов группы лиц и обязанностей ответчика лежат схожие фактические обстоятельства;

4) использование всеми членами группы лиц одинакового способа защиты своих прав.

2. Под членами группы лиц в настоящей главе понимаются граждане и организации, отвечающие совокупности условий, указанных в части 1 настоящей статьи, независимо от присоединения их к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц.

3. В защиту прав и законных интересов группы лиц могут обратиться гражданин и организация, являющиеся членами этой группы лиц.

4. В установленных федеральными законами случаях в защиту прав и законных интересов группы лиц также могут обратиться орган, организация и гражданин, не являющиеся членами этой группы лиц.

5. Рассмотрение дела о защите прав и законных интересов группы лиц по правилам, установленным настоящей главой, допускается в случае, если ко дню обращения в арбитражный суд лиц, указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи, к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц присоединились не менее пяти лиц - членов группы лиц.

6. Присоединение члена группы лиц к требованию о защите прав и законных интересов этой группы лиц осуществляется путем подачи в письменной форме заявления о присоединении к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц лицу, указанному в части 3 или 4 настоящей статьи, либо непосредственно в арбитражный суд, если член группы лиц присоединяется к требованию после принятия искового заявления, заявления в защиту прав и законных интересов группы лиц к производству арбитражного суда. Присоединение к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц возможно до перехода суда к судебным прениям. Такое присоединение также может осуществляться путем заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или в информационной системе "Мой арбитр".";

5) дополнить статьями 22510-1 и 22510-2 следующего содержания:

"Статья 22510-1. Ведение дел о защите прав и законных интересов группы лиц

1. В исковом заявлении, заявлении, поданных в защиту прав и законных интересов группы лиц, должно быть указано лицо, которому поручено ведение соответствующего дела в интересах группы лиц и которое должно быть членом данной группы лиц, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 22510 настоящего Кодекса (далее в настоящей главе - лицо, которое ведет дело в интересах группы лиц). Лицо, которое ведет дело в интересах группы лиц, действует от имени группы лиц без доверенности на основании указанных в части 6 статьи 22510 настоящего Кодекса заявлений о присоединении к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц.

2. Если иное не предусмотрено соглашением группы лиц (статья 22516-1 настоящего Кодекса), лицо, которое ведет дело в интересах группы лиц, пользуется всеми процессуальными правами и несет процессуальные обязанности истца, в том числе обязанность по уплате судебных расходов. Такое лицо обязано добросовестно защищать права и законные интересы группы лиц. Если иное не предусмотрено соглашением группы лиц, лицо, которое ведет дело в интересах группы лиц, вправе поручить ведение дела представителю.

3. Арбитражный суд вправе наложить судебный штраф на лицо, которое ведет дело в интересах группы лиц, в случае злоупотребления им своими процессуальными правами или в случае невыполнения им своих процессуальных обязанностей, в том числе в случае, если это лицо поручило ведение дела представителю.

4. Полномочия лица, которое ведет дело в интересах группы лиц, прекращаются арбитражным судом:

1) в случае отказа лица, которое ведет дело в интересах группы лиц, от иска;

2) по требованию большинства лиц, присоединившихся к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, в случае обнаружения неспособности лица, которое ведет дело в интересах группы лиц, к ведению дела, в том числе в случае длительного отсутствия ввиду болезни, отпуска, в случае пребывания на учебе или нахождения в служебной командировке, либо при наличии обоснованных сомнений в ведении им дела разумно и добросовестно в интересах группы лиц.

Статья 22510-2. Права лица, присоединившегося к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц

1. Лицо, присоединившееся к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, имеет право:

1) знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии;

2) ходатайствовать в арбитражном суде о замене лица, которое ведет дело в интересах группы лиц, в том числе после принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу;

3) присутствовать в судебном заседании, в том числе если оно объявлено закрытым;

4) отказаться от поданного им заявления о присоединении к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц.

2. Члены группы лиц, несогласные с предъявленным требованием о защите прав и законных интересов группы лиц, вправе вступить в дело в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора.";

6) статьи 22511 и 22512 признать утратившими силу;

7) статьи 22513 - 22516 изложить в следующей редакции:

"Статья 22513. Требования к исковому заявлению, заявлению, подаваемым в защиту прав и законных интересов группы лиц

1. Исковое заявление, заявление, подаваемые в защиту прав и законных интересов группы лиц, должны соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 125 настоящего Кодекса, а также иным требованиям к форме и содержанию искового заявления, заявления, установленным настоящим Кодексом для отдельных категорий дел. В исковом заявлении, заявлении, подаваемым в защиту прав и законных интересов группы лиц, также указываются:

1) права и законные интересы группы лиц, в защиту которых предъявлено требование о защите прав и законных интересов группы лиц;

2) круг лиц, являющихся членами группы лиц, основания такого членства;

3) наименование лиц, присоединившихся к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, адрес или в случае, если лицом, присоединившимся к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, является гражданин, его место жительства или место пребывания, дата и место его рождения, место его работы или дата и место его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя при их наличии.

2. К исковому заявлению, заявлению, подаваемым в защиту прав и законных интересов группы лиц, прилагаются документы, предусмотренные статьей 126 настоящего Кодекса, и иные документы в соответствии с требованиями настоящего Кодекса, установленными к исковому заявлению, заявлению по отдельным категориям дел. К исковому заявлению, заявлению, подаваемым в защиту прав и законных интересов группы лиц, также прилагаются документы, подтверждающие присоединение к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, указанных в пункте 3 части 1 настоящей статьи, и их принадлежность к группе лиц.

3. В исковом заявлении, подаваемом в защиту прав и законных интересов группы лиц органом, организацией или гражданином, которые не являются членами группы лиц, должна содержаться ссылка на федеральный закон, устанавливающий право органа, организации или гражданина, которые не являются членами группы лиц, на обращение в суд в защиту прав и законных интересов группы лиц, а также должно быть указано, в чем конкретно заключаются интересы членов группы лиц, какие их права нарушены.

Статья 22514. Подготовка дела о защите прав и законных интересов группы лиц к судебному разбирательству

1. При подготовке дела о защите прав и законных интересов группы лиц к судебному разбирательству судья:

1) определяет характер спорного правоотношения и подлежащее применению законодательство;

2) уточняет требования о защите прав и законных интересов группы лиц и основания этих требований;

3) решает вопрос о составе группы лиц и о возможности установления иных лиц, являющихся участниками спорных правоотношений, о привлечении их к участию в деле;

4) предлагает представить доказательства, подтверждающие принадлежность конкретного лица к группе лиц;

5) предлагает лицам, присоединившимся к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, заключить соглашение группы лиц (статья 22516-1 настоящего Кодекса) или присоединиться к ранее заключенному такому соглашению;

6) совершает иные предусмотренные статьей 135 настоящего Кодекса действия.

2. В определении о подготовке дела к судебному разбирательству арбитражный суд устанавливает срок, в течение которого лицо, которое ведет дело в интересах группы лиц, должно предложить другим лицам из этой группы присоединиться к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц.

3. Предложение о присоединении к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц должно быть сделано в публичной форме путем опубликования сообщения в средствах массовой информации. Такое опубликование возможно на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. По ходатайству лица, которое ведет дело в интересах группы лиц, арбитражный суд может истребовать информацию, на основании которой можно определить иных членов группы лиц и их адреса для направления им предложения о присоединении к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц.

5. Предложение о присоединении к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц должно содержать:

1) наименование ответчика и его адрес;

2) наименование лица, обратившегося в защиту прав и законных интересов группы лиц, и (или) лица, которое ведет дело в интересах группы лиц;

3) требование группы лиц;

4) наименование арбитражного суда, в производстве которого находится дело, номер данного дела;

5) срок, который установлен арбитражным судом и в течение которого иные лица, являющиеся членами группы лиц, могут присоединиться к требованию о защите их прав и законных интересов, рассматриваемому арбитражным судом, путем направления заявления о присоединении к данному требованию лицу, которое ведет дело в интересах группы лиц, и (или) в арбитражный суд;

6) иную определяемую арбитражным судом информацию.

6. Лицо, которое ведет дело в интересах группы лиц, до окончания подготовки дела к судебному разбирательству сообщает арбитражному суду предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 22513 настоящего Кодекса сведения об иных лицах, присоединившихся к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, а также представляет документы, подтверждающие присоединение указанных лиц к данному требованию и их принадлежность к группе лиц.

7. Если в срок, установленный арбитражным судом, лицо, которое ведет дело в интересах группы лиц, не сделает предложение иным членам группы лиц о присоединении к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц в соответствии с частью 3 настоящей статьи, арбитражный суд оставляет исковое заявление, заявление, поданные в защиту прав и законных интересов группы лиц, без рассмотрения.

8. В предварительном судебном заседании, проводимом в порядке, предусмотренном статьей 136 настоящего Кодекса, арбитражный суд решает вопрос о соответствии группы лиц условиям, указанным в части 1 статьи 22510 настоящего Кодекса. В случае, если группа лиц не соответствует указанным условиям, арбитражный суд выносит мотивированное определение о переходе к рассмотрению дела по общим правилам искового производства или по правилам административного судопроизводства. При этом лицам, присоединившимся к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, разъясняется право на обращение в арбитражный суд с самостоятельными исковыми заявлениями или заявлениями.

Статья 22515. Замена лица, которое ведет дело в интересах группы лиц

1. Замена лица, которое ведет дело в интересах группы лиц, допускается в случае прекращения его полномочий по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 22510-1 настоящего Кодекса.

2. В случае поступления в арбитражный суд заявления лица, которое ведет дело в интересах группы лиц, об отказе от иска арбитражный суд выносит определение об отложении судебного разбирательства и устанавливает срок, который не превышает двух месяцев со дня вынесения определения и в течение которого должна быть произведена замена указанного лица другим лицом.

3. В определении об отложении судебного разбирательства арбитражный суд указывает на обязанность лица, которое ведет дело в интересах группы лиц, уведомить о своем отказе от иска лиц, присоединившихся к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, и определяет форму их уведомления с учетом положений, предусмотренных статьей 22514 настоящего Кодекса. Уведомление также должно содержать указание на необходимость замены лица, которое ведет дело в интересах группы лиц, другим лицом и информацию о последствиях, предусмотренных частью 7 настоящей статьи. Доказательства уведомления об отказе от иска направляются лицом, которое ведет дело в интересах группы лиц, в арбитражный суд.

4. В арбитражный суд в течение срока, установленного в определении арбитражного суда, должны быть представлены доказательства, подтверждающие произведенную замену лица, которое ведет дело в интересах группы лиц.

5. Арбитражный суд не принимает отказ от иска, если на момент истечения срока, установленного в определении суда, не располагает сведениями об уведомлении лиц, присоединившихся к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, и о замене лица, которое ведет дело в интересах группы лиц.

6. О прекращении производства по делу в отношении лица, которое ведет дело в интересах группы лиц, и о замене его другим лицом арбитражный суд выносит определение.

7. В случае, если лицо, которое ведет дело в интересах группы лиц, подавшее заявление об отказе от иска, выполнит все необходимые действия по уведомлению лиц, присоединившихся к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, но указанные лица в течение установленного арбитражным судом срока не произведут замену такого лица другим лицом, арбитражный суд принимает отказ от иска и прекращает производство по делу о защите прав и законных интересов группы лиц в порядке, установленном статьей 151 настоящего Кодекса. Прекращение производства по делу о защите прав и законных интересов группы лиц не лишает лиц из этой группы права обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом.

8. В случае обращения большинства лиц, присоединившихся к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, с ходатайством о замене лица, которое ведет дело в интересах группы лиц, другим лицом по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 4 статьи 22510-1 настоящего Кодекса, в таком обращении должна быть указана кандидатура другого лица. В случае удовлетворения данного ходатайства арбитражный суд заменяет лицо, которое ведет дело в интересах группы лиц, и выносит соответствующее определение.

Статья 22516. Порядок рассмотрения дел о защите прав и законных интересов группы лиц

1. Дела о защите прав и законных интересов группы лиц рассматриваются арбитражными судами по правилам, установленным настоящим Кодексом, с особенностями, предусмотренными настоящей главой.

2. Дело о защите прав и законных интересов группы лиц рассматривается арбитражным судом в срок, не превышающий восьми месяцев со дня вынесения определения о принятии искового заявления, заявления, поданных в защиту прав и законных интересов группы лиц, к производству арбитражного суда, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и принятие решения по делу.

3. В случае обращения в арбитражный суд лица, являющегося членом группы лиц, но не присоединившегося к требованию о защите прав и законных интересов данной группы лиц, с самостоятельным иском (далее в настоящей статье - лицо, обратившееся с самостоятельным иском) к тому же ответчику и о том же предмете арбитражный суд разъясняет лицу, обратившемуся с самостоятельным иском, право присоединиться к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц в порядке, установленном статьей 22510 настоящего Кодекса.

4. Если лицо, обратившееся с самостоятельным иском, присоединяется к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, арбитражный суд выносит определение о присоединении данного лица к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц. При этом арбитражный суд, в который обратилось указанное лицо, выносит определение о передаче материалов дела в арбитражный суд, который рассматривает дело о защите прав и законных интересов группы лиц.

5. Если лицо, обратившееся с самостоятельным иском, не воспользуется правом присоединиться к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, арбитражный суд приостанавливает производство по делу указанного лица до вступления в законную силу решения суда по делу о защите прав и законных интересов группы лиц.

6. Производство по делу лица, обратившегося с самостоятельным иском, приостанавливается в том числе в случае, если исковое заявление, заявление, поданные в защиту прав и законных интересов группы лиц, предъявлены позднее обращения в арбитражный суд указанного лица.

7. Арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что имеется принятое по требованию о защите прав и законных интересов группы лиц и вступившее в законную силу решение арбитражного суда и исковое заявление, заявление поданы лицом, отказавшимся от заявления о присоединении к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц либо не воспользовавшимся правом присоединиться к данному требованию или вступить самостоятельно в дело на стороне истца или в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, к тому же ответчику и о том же предмете, за исключением случаев, если арбитражный суд признает причины обращения указанного лица с самостоятельными исковым заявлением, заявлением уважительными.";

8) дополнить статьей 22516-1 следующего содержания:

"Статья 22516-1. Порядок несения судебных расходов по делу о защите прав и законных интересов группы лиц

1. Лицо, которое ведет дело в интересах группы лиц, и лицо (лица), присоединившееся к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, вправе заключить в нотариальной форме соглашение, которое определяет порядок несения его сторонами судебных расходов (соглашение группы лиц). Требования об изменении и о расторжении соглашения группы лиц могут быть предъявлены только в суд, который рассматривает дело о защите прав и законных интересов группы лиц.

2. В случае заключения группой лиц соглашения, указанного в части 1 настоящей статьи, суд после распределения судебных расходов по правилам, установленным главой 9 настоящего Кодекса, решает вопрос об отнесении на лиц, присоединившихся к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, судебных расходов в соответствии с заключенным между ними соглашением либо, если решение по делу о защите прав и законных интересов группы лиц принято в пользу группы лиц, о взыскании судебных расходов в пользу лиц, присоединившихся к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, которые понесли эти расходы в соответствии с условиями такого соглашения.";

9) статью 22517 изложить в следующей редакции:

"Статья 22517. Решение арбитражного суда по делу о защите прав и законных интересов группы лиц

1. Решение по делу о защите прав и законных интересов группы лиц принимается по правилам, установленным главой 20 настоящего Кодекса.

2. Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением арбитражного суда по ранее рассмотренному делу о защите прав и законных интересов группы лиц, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела по заявлению члена этой группы лиц, который ранее не присоединился либо отказался от заявления о присоединении к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, предъявленному к тому же ответчику и о том же предмете, за исключением случаев, если указанные обстоятельства оспариваются этим членом группы лиц.

3. В решении по делу о защите прав и законных интересов группы лиц, принятом в пользу группы лиц, арбитражный суд может указать на обязанность ответчика довести информацию о принятом решении до сведения всех членов группы лиц в установленный арбитражным судом срок через средства массовой информации или иным способом.

4. В резолютивной части решения по делу о защите прав и законных интересов группы лиц должны содержаться выводы в отношении каждого из членов группы, присоединившихся к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц.".

Статья 3

Внести в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 46, ст. 4532; 2007, N 31, ст. 4011; 2008, N 24, ст. 2798; N 29, ст. 3418; 2009, N 14, ст. 1578, 1579; N 26, ст. 3126; 2010, N 18, ст. 2145; N 31, ст. 4163; N 50, ст. 6611; 2011, N 15, ст. 2040; N 19, ст. 2715; 2012, N 7, ст. 784; 2013, N 9, ст. 872; N 17, ст. 2028, 2033; N 19, ст. 2326; N 27, ст. 3479; N 43, ст. 5442; N 52, ст. 7001; 2014, N 19, ст. 2331; N 26, ст. 3360; N 30, ст. 4274; N 48, ст. 6645; 2015, N 1, ст. 10, 29, 58; N 10, ст. 1393; N 27, ст. 3945; N 29, ст. 4390; 2016, N 1, ст. 29; N 10, ст. 1319; N 26, ст. 3889; N 27, ст. 4205; N 52, ст. 7487; 2017, N 31, ст. 4772, 4809; 2018, N 31, ст. 4854; N 32, ст. 5133; N 49, ст. 7523) следующие изменения:

1) часть седьмую статьи 29 дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 30 настоящего Кодекса";

2) статью 30 дополнить частью четвертой следующего содержания:

"4. Иски о защите прав и законных интересов группы лиц, в том числе прав потребителей, подаются по адресу ответчика.";

3) часть вторую статьи 61 дополнить словами ", а также в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом";

4) статью 221 дополнить словами ", за исключением прекращения производства по делу о защите прав и законных интересов группы лиц в порядке, установленном частью седьмой статьи 24424 настоящего Кодекса";

5) подраздел II раздела II дополнить главой 223 следующего содержания:

"Глава 223. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц

Статья 24420. Право на обращение в суд в защиту прав и законных интересов группы лиц

1. Гражданин или организация вправе обратиться в суд в защиту прав и законных интересов группы лиц при наличии совокупности следующих условий:

1) имеется общий по отношению к каждому члену группы лиц ответчик;

2) предметом спора являются общие либо однородные права и законные интересы членов группы лиц;

3) в основании прав членов группы лиц и обязанностей ответчика лежат схожие фактические обстоятельства;

4) использование всеми членами группы лиц одинакового способа защиты своих прав.

2. Под членами группы лиц в настоящей главе понимаются граждане и организации, отвечающие совокупности условий, указанных в части первой настоящей статьи, независимо от присоединения их к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц.

3. В защиту прав и законных интересов группы лиц могут обратиться гражданин и организация, являющиеся членами этой группы лиц.

4. В установленных федеральными законами случаях в защиту прав и законных интересов группы лиц также могут обратиться орган, организация и гражданин, не являющиеся членами этой группы лиц.

5. Рассмотрение дела о защите прав и законных интересов группы лиц по правилам, установленным настоящей главой, допускается в случае, если ко дню обращения в суд лиц, указанных в частях третьей и четвертой настоящей статьи, к требованию о защите прав и законных интересов этой группы лиц присоединились не менее двадцати лиц - членов группы лиц.

6. Присоединение члена группы лиц к требованию о защите прав и законных интересов этой группы лиц осуществляется путем подачи в письменной форме заявления о присоединении к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц лицу, указанному в части третьей или четвертой настоящей статьи, либо непосредственно в суд, если член группы лиц присоединяется к требованию после принятия искового заявления в защиту прав и законных интересов группы лиц к производству суда. Присоединение к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц возможно до перехода суда к судебным прениям. Такое присоединение также может осуществляться путем заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или в Государственной автоматизированной системе Российской Федерации "Правосудие".

Статья 24421. Требования к исковому заявлению, подаваемому в защиту прав и законных интересов группы лиц

1. Исковое заявление, подаваемое в защиту прав и законных интересов группы лиц, должно соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 131 настоящего Кодекса. В исковом заявлении, подаваемом в защиту прав и законных интересов группы лиц, также указываются:

1) права и законные интересы группы лиц, в защиту которых предъявлено требование о защите прав и законных интересов группы лиц;

2) круг лиц, являющихся членами группы лиц, основания такого членства;

3) фамилии, имена и отчества лиц, присоединившихся к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, место их жительства или пребывания, дата и место рождения, место работы или дата и место государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (при их наличии), а в случае, если лицом, присоединившимся к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, является организация, ее наименование и адрес.

2. К исковому заявлению прилагаются документы, предусмотренные статьей 132 настоящего Кодекса, а также документы, подтверждающие присоединение к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, лиц, указанных в пункте 3 части первой настоящей статьи, и их принадлежность к группе лиц.

3. В исковом заявлении, подаваемом в защиту прав и законных интересов группы лиц органом, организацией или гражданином, которые не являются членами группы лиц, должна содержаться ссылка на федеральный закон, устанавливающий право органа, организации или гражданина, которые не являются членами группы лиц, на обращение в суд в защиту прав и законных интересов группы лиц, а также должно быть указано, в чем конкретно заключаются интересы членов группы лиц, какие их права нарушены.

Статья 24422. Ведение дел о защите прав и законных интересов группы лиц

1. В исковом заявлении, поданном в защиту прав и законных интересов группы лиц, должно быть указано лицо, которому поручено ведение соответствующего гражданского дела в интересах группы лиц (далее в настоящей главе - лицо, которое ведет дело в интересах группы лиц).

Лицо, которое ведет дело в интересах группы лиц, должно быть членом данной группы лиц, за исключением случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 24420 настоящего Кодекса.

Лицо, которое ведет дело в интересах группы лиц, действует от имени группы лиц без доверенности на основании указанного в части шестой статьи 24420 настоящего Кодекса заявления о присоединении к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц.

2. Если иное не предусмотрено соглашением о порядке осуществления прав и обязанностей группы лиц (статья 24427 настоящего Кодекса), лицо, которое ведет дело в интересах группы лиц, пользуется всеми процессуальными правами и несет процессуальные обязанности истца, в том числе обязанность по уплате судебных расходов. Такое лицо обязано добросовестно защищать права и законные интересы группы лиц. Если иное не предусмотрено соглашением группы лиц, лицо, которое ведет дело в интересах группы лиц, вправе поручить ведение дела представителю.

3. Суд вправе наложить судебный штраф на лицо, которое ведет дело в интересах группы лиц, в случае злоупотребления им своими процессуальными правами или в случае невыполнения им своих процессуальных обязанностей независимо от поручения ведения дела представителю. Штраф может быть наложен в порядке и в размере, которые установлены главой 8 настоящего Кодекса.

4. Полномочия лица, которое ведет дело в интересах группы лиц, прекращаются судом:

1) в случае отказа лица, которое ведет дело в интересах группы лиц, от иска;

2) по требованию большинства лиц, присоединившихся к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, в случае обнаружения неспособности лица, которое ведет дело в интересах группы лиц, к ведению дела, в том числе в случае длительного отсутствия ввиду болезни, отпуска, пребывания на учебе или нахождения в служебной командировке, либо при наличии обоснованных сомнений в ведении им дела разумно и добросовестно в интересах группы лиц.

Статья 24423. Права лица, присоединившегося к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц

1. Лицо, присоединившееся к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, имеет право:

1) знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии;

2) ходатайствовать в суде о замене лица, которое ведет дело в интересах группы лиц, в том числе после принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу;

3) присутствовать в судебном заседании, в том числе если оно объявлено закрытым;

4) отказаться от поданного им заявления о присоединении к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц.

2. Члены группы лиц, несогласные с предъявленным требованием о защите прав и законных интересов группы лиц, вправе вступить в дело в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора.

Статья 24424. Замена лица, которое ведет дело в интересах группы лиц

1. Замена лица, которое ведет дело в интересах группы лиц, допускается в случае прекращения его полномочий по основаниям, предусмотренным частью четвертой статьи 24422 настоящего Кодекса.

2. В случае поступления в суд заявления лица, которое ведет дело в интересах группы лиц, об отказе от иска суд выносит определение об отложении судебного разбирательства и устанавливает срок, который не превышает двух месяцев со дня вынесения определения и в течение которого должна быть произведена замена указанного лица другим лицом.

3. В определении об отложении судебного разбирательства суд указывает на обязанность лица, которое ведет дело в интересах группы лиц, уведомить о своем отказе от иска лиц, присоединившихся к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, и определяет форму их уведомления с учетом положений, предусмотренных статьей 24426 настоящего Кодекса. Уведомление также должно содержать указание на необходимость замены лица, которое ведет дело в интересах группы лиц, другим лицом и информацию о последствиях, предусмотренных частью седьмой настоящей статьи. Доказательства уведомления об отказе от иска направляются лицом, которое ведет дело в интересах группы лиц, в суд.

4. В суд в течение срока, установленного в определении суда, должны быть представлены доказательства, подтверждающие произведенную замену лица, которое ведет дело в интересах группы лиц.

5. Суд не принимает отказ от иска, если на момент истечения срока, установленного в определении суда, не располагает сведениями об уведомлении лиц, присоединившихся к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, и о замене лица, которое ведет дело в интересах группы лиц.

6. О прекращении производства по делу в отношении лица, которое ведет дело в интересах группы лиц, и о замене его другим лицом суд выносит определение.

7. В случае, если лицо, которое ведет дело в интересах группы лиц, подавшее заявление об отказе от иска, выполнит все необходимые действия по уведомлению лиц, присоединившихся к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, но указанные лица в течение установленного судом срока не произведут замену такого лица другим лицом, суд принимает отказ от иска и прекращает производство по делу о защите прав и законных интересов группы лиц в порядке, установленном статьей 221 настоящего Кодекса. Прекращение производства по делу о защите прав и законных интересов группы лиц не лишает лиц из этой группы права обратиться в суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом.

8. В случае обращения большинства лиц, присоединившихся к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, с ходатайством о замене лица, которое ведет дело в интересах группы лиц, другим лицом по основанию, предусмотренному пунктом 2 части четвертой статьи 24422 настоящего Кодекса, в таком обращении должна быть указана кандидатура другого лица. В случае удовлетворения данного ходатайства суд заменяет лицо, которое ведет дело в интересах группы лиц, и выносит соответствующее определение.

Статья 24425. Порядок рассмотрения дел о защите прав и законных интересов группы лиц

1. Дела о защите прав и законных интересов группы лиц рассматриваются судами по правилам, установленным настоящим Кодексом, с особенностями, предусмотренными настоящей главой.

2. Дело о защите прав и законных интересов группы лиц рассматривается судом в срок, не превышающий восьми месяцев со дня вынесения определения о принятии искового заявления к производству суда, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и принятие решения по делу.

3. В случае обращения в суд лица, являющегося членом группы лиц, но не присоединившегося к требованию о защите прав и законных интересов данной группы лиц, с самостоятельным иском (далее в настоящей части - лицо, обратившееся с самостоятельным иском) к тому же ответчику, о том же предмете суд разъясняет ему право присоединиться к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц в порядке, установленном статьей 24420 настоящего Кодекса.

4. Если лицо, обратившееся с самостоятельным иском, присоединяется к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, суд выносит определение о присоединении данного лица к указанному требованию группы лиц. При этом суд, в который обратилось указанное лицо, выносит определение о передаче материалов дела в суд, который рассматривает дело о защите прав и законных интересов группы лиц. Ответчик по делу о защите прав и законных интересов группы лиц обязан сообщить суду о наличии или об отсутствии в других судах дел по искам о том же предмете к этому ответчику и стадии их рассмотрения.

5. Если лицо, обратившееся с самостоятельным иском, не воспользуется правом присоединиться к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, суд приостанавливает производство по делу указанного лица до вступления в законную силу решения суда по делу о защите прав и законных интересов группы лиц.

6. Производство по делу лица, обратившегося с самостоятельным иском, приостанавливается в том числе в случае, если исковое заявление, поданное в защиту прав и законных интересов группы лиц, предъявлено позднее обращения в суд указанного лица.

Статья 24426. Подготовка дела о защите прав и законных интересов группы лиц к судебному разбирательству

1. При подготовке дела о защите прав и законных интересов группы лиц к судебному разбирательству судья:

1) определяет характер спорного правоотношения и подлежащее применению законодательство;

2) уточняет требования в защиту прав и законных интересов группы лиц и основания этих требований;

3) решает вопрос о составе группы лиц и о возможности установления иных лиц, являющихся участниками спорных правоотношений;

4) предлагает представить доказательства, подтверждающие принадлежность конкретного лица к группе лиц;

5) предлагает лицам, присоединившимся к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, заключить соглашение группы лиц (статья 24427 настоящего Кодекса) или присоединиться к ранее заключенному такому соглашению;

6) совершает иные предусмотренные статьей 150 настоящего Кодекса действия.

2. В определении о подготовке дела к судебному разбирательству суд устанавливает срок, в течение которого лицо, которое ведет дело в интересах группы лиц, должно предложить другим лицам из этой группы присоединиться к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц.

3. Предложение о присоединении к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц должно быть сделано в публичной форме путем опубликования сообщения в средствах массовой информации. Такое опубликование возможно на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или в Государственной автоматизированной системе Российской Федерации "Правосудие".

4. По ходатайству лица, которое ведет дело в интересах группы лиц, суд может истребовать информацию, на основании которой можно определить иных членов группы лиц и их адреса для направления им предложения о присоединении к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц.

5. Предложение о присоединении к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц должно содержать:

1) наименование ответчика и его адрес;2) фамилию, имя и отчество или наименование лица, обратившегося в защиту прав и законных интересов группы лиц, и (или) лица, которое ведет дело в интересах группы лиц;

3) требование группы лиц;

4) наименование суда, в производстве которого находится дело, номер данного дела;

5) срок, который установлен судом и в течение которого иные лица, являющиеся членами группы лиц, могут присоединиться к требованию о защите их прав и законных интересов, рассматриваемому судом, путем направления заявления о присоединении к данному требованию лицу, которое ведет дело в интересах группы лиц, и (или) в суд;

6) иную определяемую судом информацию.

6. Лицо, которое ведет дело в интересах группы лиц, до окончания подготовки дела к судебному разбирательству сообщает суду предусмотренные пунктом 3 части первой статьи 24421 настоящего Кодекса сведения об иных лицах, присоединившихся к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, а также представляет документы, подтверждающие присоединение указанных лиц к данному требованию и их принадлежность к группе лиц.

7. Если в срок, установленный судом, лицо, которое ведет дело в интересах группы лиц, не сделает предложение иным членам группы лиц о присоединении к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц в соответствии с частью третьей настоящей статьи, суд оставляет исковое заявление без рассмотрения.

8. Проведение предварительного судебного заседания по делам о защите прав и законных интересов группы лиц обязательно. В предварительном судебном заседании, проводимом в порядке, предусмотренном статьей 152 настоящего Кодекса, судья решает вопрос о соответствии группы лиц условиям, указанным в части первой статьи 24420 настоящего Кодекса. Лицам, присоединившимся к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, разъясняется право на обращение в суд с самостоятельными исками в случае, если группа лиц не соответствует указанным условиям.

Статья 24427. Порядок несения судебных расходов по делу о защите прав и законных интересов группы лиц

1. Лицо, которое ведет дело в интересах группы лиц, и лицо (лица), присоединившееся к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, вправе заключить в нотариальной форме соглашение, которое определяет порядок несения его сторонами судебных расходов (соглашение группы лиц). Требования об изменении и о расторжении соглашения группы лиц могут быть предъявлены только в суд, который рассматривает дело о защите прав и законных интересов группы лиц.

2. В случае заключения группой лиц соглашения, указанного в части первой настоящей статьи, суд после распределения судебных расходов по правилам, установленным главой 7 настоящего Кодекса, решает вопрос об отнесении на лиц, присоединившихся к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, судебных расходов в соответствии с заключенным между ними соглашением либо в случае, если решение по делу о защите прав и законных интересов группы лиц принято в пользу группы лиц, о взыскании судебных расходов в пользу лиц, присоединившихся к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, которые понесли эти расходы в соответствии с условиями такого соглашения.

Статья 24428. Решение суда по делу о защите прав и законных интересов группы лиц

1. Решение по делу о защите прав и законных интересов группы лиц принимается по правилам, установленным главой 16 настоящего Кодекса.

2. Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением суда по ранее рассмотренному делу о защите прав и законных интересов группы лиц, не доказываются вновь при рассмотрении судом другого дела по заявлению члена этой группы лиц, который ранее не присоединился либо отказался от заявления о присоединении к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, предъявленному к тому же ответчику, о том же предмете, за исключением случаев, если указанные обстоятельства оспариваются этим членом группы лиц.

3. В решении по делу о защите прав и законных интересов группы лиц, состоявшемся в пользу группы лиц, суд может указать на обязанность ответчика довести информацию о принятом решении до сведения всех членов группы лиц в установленный судом срок через средства массовой информации или иным способом.

4. В резолютивной части решения по делу о защите прав и законных интересов группы лиц должны содержаться выводы в отношении каждого из членов группы, присоединившихся к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц.".

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 октября 2019 года.

2. Положения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются арбитражными судами при рассмотрении дел, производство по которым возбуждено после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин