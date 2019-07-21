Шесть человек стали жертвами аномальной жары в США

Шесть человек погибли в США из-за установившейся там аномально жаркой погоды. Четыре человека скончались в штате Мэриленд, еще двое в Аризоне и Арканзасе.

Температура воздуха на большей части территории страны достигает от 32 до 37,8 градуса. Из-за влажности может ощущаться как 37-45 градусов. Последствия нетипично высокой температуры воздуха могут затронуть до 200 миллионов человек, передает CBS. В Нью-Йорке объявлена чрезвычайная ситуация.

Ранее сообщалось об аномальной жаре, установившейся на территории Франции. В некоторых департаментах в течение нескольких дней наблюдалась температура около 40 градусов Цельсия. А рекорд был поставлен в Галларг-ле-Монтюе, провинции Гар, где столбик термометра остановился на отметке в 45,9 градусов Цельсия в тени.