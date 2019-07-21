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21.07.2019 17:11
Рубрика: В мире

США начали развертывание войск в Саудовской Аравии

Текст: Вероника Филонова

США направили сотни солдат, самолетов и ракетных систем на территорию Саудовской Аравии после того, как в 20 июля саудовский король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд согласился разместить американские войска к югу от Эр-Рияда, сообщает Al Jazeera.

США готовят операцию по защите судоходства на Ближнем Востоке

На следующий день после того, как Саудовская Аравия одобрила размещение американских войск на своей территории, исполняющий обязанности министра обороны США Ричард Спенсер заявил, что данные действия обеспечат "дополнительный сдерживающий фактор" перед лицом угроз.

Согласно данным, размещение войск должно усилить безопасность и стабильность в регионе, а также укрепить сотрудничество между Вашингтоном и Эр-Риядом. Более того, на принятие такого решения повлияла растущая напряженность в отношениях США и Ирана.

Комментируя наращивание военной мощи США в Персидском заливе, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что Вашингтон использует напряженность в Ормузском проливе для увеличения своего военного присутствия в регионе.

"Уже ясно, кто именно первым собирается воспользоваться обострением обстановки в Ормузском проливе и на Ближнем Востоке в целом: Пентагон только что одобрил переброску военных в Саудовскую Аравию. Также США заявили о разработке международной операции по защите судоходства на Ближнем Востоке в свете недавних событий в регионе Персидского залива", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

В мире США В мире Ближний Восток Саудовская Аравия
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