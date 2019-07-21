Ученые рассказали о простом способе хорошо выспаться

Исследователи из Университета Техаса выяснили, что быстрее уснуть и значительно улучшить качество сна можно, если за 90 минут до ночного отдыха принять ванну с температурой воды 104-109 градусов по Фаренгейту (40-43 градуса по Цельсию). Об том пишет Medicalxpress.

Вместе с коллегами американские ученые проанализировали более пяти тысяч исследований, касающихся влияния на сон теплой и горячей воды.

Так была определена оптимальная температура воды. Водные процедуры за полтора часа до сна помимо прочего увеличивают скорость засыпания, в среднем, на десять минут.

Ранее российский врач-терапевт предупредил, что не стоит подолгу отмокать в воде, так как при этом смывается полезная микрофлора, защищающая от патогенной флоры. По этой же причине не стоит усиленно тереть кожу мочалкой. Мыться он посоветовал каждый день.