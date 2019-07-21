В Курдистане задержали подозреваемых в убийстве турецких дипломатов

В субботу служба безопасности Эрбиля, столицы Курдистана, арестовала двух человек, подозреваемых в убийстве заместителя генконсула Турции в Ираке и сопровождавших его дипломатов, сообщает Al Jazeera.

По сообщению полиции, одного из задержанных зовут Мазлум Даг, чья сестра работает депутатом от Курдистана в парламенте Турции.

Власти Курдистана назвали нападение на заместителя генерального консула Турции спланированным террористическим актом.

Напомним, в среду 17 июля заместитель генерального консула Турции в Ираке, а также два других дипломата были убиты в одном из ресторанов города Эрбиль, столицы Иракского Курдистана.