В РФС и РПЛ отреагировали на инцидент с фанатами "Спартака"

В Российском футбольном союзе (РФС) и российской Премьер-лиге (РПЛ) прокомментировали случившиеся беспорядки по окончании матча чемпионата страны между "Ростовом" и "Спартаком" накануне вечером в Ростове-на-Дону.

Напомним, что после встречи произошла стычка между болельщиками московского клуба и местным ОМОНом. По итогам инцидента задержано восемь человек, еще один обратился за медицинской помощью.

В РПЛ отметили, что сотрудникам правопорядка пришлось применить силу из-за попытки фанатов отбить задержанных правонарушителей, которые использовали пиротехнические средства по ходу игры. В РФС же подчеркнули: необходимо пресекать неправомерным действия, но и реакция должна быть адекватной. В организации выразили надежду, что подобных ситуаций на наших стадионах больше не будет.

Добавим, что матч между "Ростовом" и "Спартаком" завершился боевой ничьей - 2:2.