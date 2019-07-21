"Согласно закону о статусе судей в Российской Федерации судья, впервые назначенный на должность, приносит в торжественной обстановке присягу, - пояснил председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. - С этого момента он считается вступившим в должность. Принося присягу, судья выражает свою готовность придерживаться определенных требований и ограничений, возлагаемых на него высоким статусом судьи".

Таким образом, подчеркивает Павел Крашенинников, принесение присяги является юридически значимым фактом, с которым законодательство связывает возникновение у судьи особого конституционно-правового статуса. Между тем до сих пор в законе не был установлен конкретный срок принесения присяги. "Принятые изменения позволяют не только конкретизировать срок принесения присяги вновь избранным судьей, но также четко ограничивают максимальные сроки вступления судьи в должность и начала исполнения им своих должностных обязанностей по осуществлению правосудия", - отметил Павел Крашенинников.

Кстати, недавно также был принят закон, изменивший некоторые правила привлечения судей к ответственности. Например, Высшая квалификационная коллегия судей получила право изменять вид наказания, назначенного судье региональной коллегией. Если на месте судью наказали слишком строго, при пересмотре санкцию могут снизить. Скажем, вместо увольнения понизить в классе. До того Высшая квалификационная коллегия могла либо отменить совсем наказание, либо оставить. Теперь система станет гибче.