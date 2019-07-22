Федеральный закон от 18 июля 2019 г. N 181-ФЗ "О внесении изменений в статью 8 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 26 июня 2019 года

Одобрен Советом Федерации 10 июля 2019 года

Статья 1

Внести в статью 8 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года N 3132-I "О статусе судей в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1792; Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6229; 2014, N 11, ст. 1094) следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 1 слово "избранный" заменить словами "назначенный (избранный)";

2) дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4. Судья приводится к присяге в течение одного месяца со дня назначения (избрания) на должность.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин