Федеральный закон от 18 июля 2019 г. N 181-ФЗ "О внесении изменений в статью 8 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 26 июня 2019 года
Одобрен Советом Федерации 10 июля 2019 года
Статья 1
Внести в статью 8 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года N 3132-I "О статусе судей в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1792; Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6229; 2014, N 11, ст. 1094) следующие изменения:
1) в абзаце первом пункта 1 слово "избранный" заменить словами "назначенный (избранный)";
2) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4. Судья приводится к присяге в течение одного месяца со дня назначения (избрания) на должность.".
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации В. Путин