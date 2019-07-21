Зеленский продемонстрировал плачевное состояние крейсера "Украина"

Президент Украины Владимир Зеленский показал ужасное состояние недостроенного ракетного крейсера "Украина". На видео, опубликованном в YouTube, видны ржавые конструкции, облезлая краска и полное запустение на борту корабля.

Крейсер в настоящее время находится на Николаевском судостроительном заводе, который посетил глава государства. Министр обороны Степан Полторак предложил украинскому лидеру начать частичный демонтаж корабля.

"Украина" - советский ракетный крейсер проекта "Атлант". Корабль был заложен в Николаеве в 1984 году и через шесть лет спущен на воду. В 1993 году при разделе имущества СССР построенный на три четверти крейсер отдали Украине. Киев дважды принимал решение о достройке корабля, трижды формировался и распускался его экипаж.

В 2014 году глава Николаевской области Николай Романчук призвал продать "Украину", поскольку денег на достройку у государства не было, а содержание корабля, много лет стоящего у стенки судостроительного завода, ежемесячно обходится в шесть миллионов гривен. В сентябре 2015 года командующий украинскими ВМС вице-адмирал Сергей Гайдук заявил, что крейсер будет продан. Однако до сих это сделано не было.