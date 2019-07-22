Австралийский пловец получил предупреждение FINA за инцидент с китайцем

Австралийский пловец Мак Хортон получил предупреждение от Международной федерации плавания (FINA) за отказ подниматься на пьедестал вместе с китайцем Сунь Яном.

Инцидент произошел в воскресенье на чемпионате мира по водным видам спорта. Сунь Ян выиграл заплыв на 400 м вольным стилем, а во время награждения Хортон в знак протеста отказался подниматься на пьедестал вместе с чемпионом.

В интервью австралийским СМИ Хортон пояснил, что вообще не понимает, что Сунь Ян делает на чемпионате мира после того, как препятствовал работе допинг-офицеров и даже, по некоторым данным, специально разбил пробирку молотком. К демаршу австралийца присоединились еще несколько известных пловцов, которые уверены, что китаец принимает запрещенные препараты. Сам Сунь Ян все отрицал.

Теперь в дело вмешалась Международная федерация плавания. Австралийцу и его команде было вынесено предупреждение, в котором напомнили, что спортсменам под эгидой этой организации запрещено устраивать подобные демарши.

В заявлении отмечается, что вопрос, по которому протестует Хортон, рассматривается Спортивным арбитражным судом (CAS), и FINA, чтобы не нанести вред данному процессу, пока воздержится от комментариев на эту тему.