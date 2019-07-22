Индия запустила к Луне автоматическую миссию "Чандраян-2"

В Индии с космодрома имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе, в 12:13 по московскому времени состоялся успешный запуск к Луне автоматической экспедиции "Чандраян-2". Планируется, что 6-7 сентября ракета достигнет спутника Земли.

Прямая трансляция запуска ракеты велась на сайте ISRO - Индийской организации космических исследований.

На борту трехступенчатой ракеты GSLV Mk-III находятся посадочный модуль "Викрам" и аппарат-вездеход "Прагьян" для исследования спутника Земли. Вес индийского лунохода составляет всего 20 килограммов. Аппарат будет изучать южные приполярные районы Луны. Срок службы "Чандраян-2" составляет один год, в то время как посадочный аппарат сможет проработать на поверхности Луны всего лишь один лунный день - приблизительно 14 земных суток.

Отметим, что старт "Чандраян-2" удалось осуществить со второй попытки. 15 июля запуск был отложен по техническим причинам за 56 минут до старта, когда ракетоноситель находился на стартовом столе и шел обратный отсчет.