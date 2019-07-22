Часть дорожных аварий можно будет оформить через госуслуги

Осенью российские автовладельцы смогут оформлять несложные дорожно-транспортные происшествия по европротоколу через портал госуслуг. В силу вступят поправки в законодательство об ОСАГО. Банк России подготовил проект указаний, которыми будут руководствоваться водители и страховщики.

Европротокол - процедура оформления аварии без вызова сотрудников ГИБДД. Водители на месте самостоятельно заполняют документы для получения выплаты по ОСАГО и едут по своим делам. В октябре процедура упростится. Извещение о ДТП в страховую компанию участники аварии смогут направлять через портал госуслуг, подписав простыми электронными подписями (комбинация из логина и пароля, подтверждающая, что электронное сообщение отправлено конкретным лицом). Сами файлы будут передаваться автоматически программным обеспечением, за работу которого водители ответственности нести не будут, уточнили в пресс-службе Банка России.

В проекте указаний также определена процедура проверки сведений в заявлении о заключении электронного ОСАГО в базах данных органов власти. Страховщик сможет потребовать сканированные копии документов, только если у него нет возможности провести такую проверку.

Если в данных, представленных автовладельцем, обнаружится несоответствие, страховая компания сможет приостановить оформление электронного полиса. Такая норма снизит число случаев мошенничества, рассчитывают в ЦБ.