ЦИК Украины обработал 100% протоколов с зарубежных участков

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" на выборах в Раду одержала победу на зарубежных участках, набрав 29,55% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют опубликованные ЦИК Украины данные после обработки 100% протоколов.

Второе место занимает партия действующего президента Владимира Зеленского "Слуга народа" - 28,13%. На третьем месте расположилась партия Святослава Вакарчука "Голос" с 19,67%.

Напомним, что накануне на Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий - партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 43,5%, за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,5%, на третьем месте партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко - 8,1%. Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,1%) и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,6%). Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.