Движение неприсоединения отметило роль Минска в укреплении безопасности

Позицию официального Минска по перспективам сотрудничества государств Движения неприсоединения, объединяющего 120 стран мира, и в контексте совместного реагирования на внешние вызовы и угрозы изложил накануне в Каракасе постоянный представитель РБ при ООН Валентин Рыбаков. Об этом БЕЛТА сообщил 22 июля источник в МИД, уточнив, что белорусский дипломат выступил на пленарной дискуссии министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения, которая была организована венесуэльским председательством 18-21 июля.

От имени европейской региональной группы в составе бюро министерской встречи Беларусь также сделала заявление, подчеркнув "важную роль страны в содействии продвижению мира и безопасности в регионе".

На полях бюро Движения неприсоединения, созданного, как известно, на принципах неучастия в военных блоках, состоялись и двусторонние встречи Рыбакова с делегациями ряда государств и высокими представителями принимающей стороны. По завершении встречи государствами был принят итоговый документ, а также декларация в поддержку норм и принципов международного права и Устава ООН.

Движение неприсоединения, напоминает агентство, - международное политическое объединение, созданное на принципах неучастия в военных блоках и совместного противодействия на международной арене односторонним подходам в отношении развивающихся стран. Его датой основания считается 1 сентября 1961 года, когда в Белграде открылась 1-я конференция глав государств и правительств 25 неприсоединившихся стран.

Республика Беларусь является членом движения с 1998 года.