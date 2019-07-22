Гитарист "Кино" прокомментировал исполнение "Группы крови" Metallica

Юрий Каспарян прокомментировал событие, взбудоражившее россиян вчера поздно вечером - исполнение в "Лужниках" Metallica кавера на "Группу крови" "Кино".

Музыкант к произошедшему отнесся холодно. Отметив лишь, что было "похоже".

"Кто я такой, чтобы его оценивать? Он (Кирк Хэмметт - "РГ-Кинократия") известнейший гитарист. Сыграл соло, послушав его, я думаю, раза два. Сыграл похоже", - заметил Юрий в беседе с радио "Говорит Москва".

Далее предположив, как был выбран трек для шоу. "Думаю, они спросили, какая самая популярная песня в России. Им говорят: "Группа крови". Они: "А, ну, давайте посмотрим", - говорит Каспарян. Заключив, что ему "откровенно говоря, параллельно". Хотя вообще "забавно".

Ранее была опубликована "шпаргалка", по которой басист Metallica Роб Трухильо спел "Группу крови" на русском языке.

Юрию Каспаряну 56 лет. Познакомившись в 1983 году с Виктором Цоем, стал его главным единомышленником, начав участвовать в репетициях и записях. Впоследствии Каспарян становится лидер-гитаристом "Кино" вплоть до закрытия проекта в 1990-м.

В 2001 году вместе с Бутусовым основал "Ю-Питер", в репертуаре которой вскоре появилось отделение песен "Кино". Кроме того, участвовал в ряде других проектов - "Симфоническое Кино", CHIC Project, группе "Ронин" Александра Цоя, сына Виктора.