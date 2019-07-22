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Гитарист "Кино" прокомментировал исполнение "Группы крови" Metallica

Новости
    22.07.2019, 18:15
Текст:   Олег Усков

Юрий Каспарян прокомментировал событие, взбудоражившее россиян вчера поздно вечером - исполнение в "Лужниках" Metallica кавера на "Группу крови" "Кино".

Музыкант к произошедшему отнесся холодно. Отметив лишь, что было "похоже".

"Кто я такой, чтобы его оценивать? Он (Кирк Хэмметт - "РГ-Кинократия") известнейший гитарист. Сыграл соло, послушав его, я думаю, раза два. Сыграл похоже", - заметил Юрий в беседе с радио "Говорит Москва".

Далее предположив, как был выбран трек для шоу. "Думаю, они спросили, какая самая популярная песня в России. Им говорят: "Группа крови". Они: "А, ну, давайте посмотрим", - говорит Каспарян. Заключив, что ему "откровенно говоря, параллельно". Хотя вообще "забавно".

Фото: kinopoisk.ru
Yesterday: вчера никогда не наступит

Ранее была опубликована "шпаргалка", по которой басист Metallica Роб Трухильо спел "Группу крови" на русском языке.

Юрию Каспаряну 56 лет. Познакомившись в 1983 году с Виктором Цоем, стал его главным единомышленником, начав участвовать в репетициях и записях. Впоследствии Каспарян становится лидер-гитаристом "Кино" вплоть до закрытия проекта в 1990-м.

В 2001 году вместе с Бутусовым основал "Ю-Питер", в репертуаре которой вскоре появилось отделение песен "Кино". Кроме того, участвовал в ряде других проектов - "Симфоническое Кино", CHIC Project, группе "Ронин" Александра Цоя, сына Виктора.

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