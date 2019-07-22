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"GROUPAH KROVEE": опубликована "шпаргалка" Metallica для песни Цоя

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    22.07.2019, 12:51
Текст:   Козьма Лоханкин

Бас-гитарист группы Metallica Роберт Трухильо на вчерашнем концерте в Москве одновременно очаровал и повеселил российскую публику исполнением знаменитого хита Виктора Цоя "Группа крови".

Песню он исполнил на русском языке при активной поддержке зала. С музыкальным сопровождением басисту помогал гитарист Кирк Хэмметт.

Сегодня концертное агентство Sav Entertainment поделилось фотографией уникального артефакта - "шпаргалки" с текстом "Группы крови", которую использовал Трухильо.

Текст на незнакомом музыканту языке записан, разумеется, латиницей, с учётом русской и английской фонетики, разбит на слоги. Надо признать, при помощи этого документа Роб справился с песней группы "Кино" достойно.

В Берлине Трухильо исполнил песню Engel группы Rammstein на немецком языке.

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