Юрист Януковича сообщил об исчезновении генпрокурора Украины Луценко

Украинский юрист и бывший первый заместитель руководителя администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил в понедельник об исчезновении генерального прокурора страны Юрия Луценко.

"Друзья, информирую, что генеральный прокурор Луценко куда-то исчез. С сегодняшнего дня обязанности генерального прокурора исполняет первый заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук", - написал он в Facebook.

Позже пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган пояснила в Facebook, что генпрокурор никуда не исчезал, а "находится в официальном отпуске".

Напомним, что за последние месяцы Национальное антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований Украины возбудили против Луценко ряд дел, а президент Владимир Зеленский просил Верховную Раду уволить генпрокурора, однако "старый" парламент, как и сам Луценко, были против. Тогда Зеленский пообещал, что Луценко будет освобожден от должности новым составом Рады.