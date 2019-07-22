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22.07.2019 11:17
Рубрика: Власть

Комитеты Совфеда поддержали отставку замгенпрокурора Малиновского

Текст: Галина Мисливская

Комитеты Совета Федерации по обороне и конституционному законодательству на совместном заседании рекомендовали палате принять отставку заместителя генерального прокурора РФ Владимира Малиновского в связи с выходом на пенсию.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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По словам главы комитета по конституционному законодательству Андрея Клишаса, Малиновский займет пост советника генпрокуратура РФ.

Совет Федерации рассмотрит вопрос об отставке замгенпрокурора Малиновского 23 июля.

Владимир Малиновский родился в 1952 году, в 1976 году окончил Воронежский государственный университет по специальности "Правоведение". Пост заместителя генерального прокурора РФ он занимает с 2006 года, имеет чин государственного советника юстиции 1 класса. Награжден государственными и ведомственными наградами.

Право назначать и отправлять в отставку генерального прокурора РФ и его заместителей закреплено за Советом Федерации ст. 102 Конституции РФ. Как назначение, так и отстранение производится по представлению главы государства.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Совет Федерации Правительство Генпрокуратура
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