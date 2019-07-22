Комитеты Совфеда поддержали отставку замгенпрокурора Малиновского

Комитеты Совета Федерации по обороне и конституционному законодательству на совместном заседании рекомендовали палате принять отставку заместителя генерального прокурора РФ Владимира Малиновского в связи с выходом на пенсию.

По словам главы комитета по конституционному законодательству Андрея Клишаса, Малиновский займет пост советника генпрокуратура РФ.

Совет Федерации рассмотрит вопрос об отставке замгенпрокурора Малиновского 23 июля.

Владимир Малиновский родился в 1952 году, в 1976 году окончил Воронежский государственный университет по специальности "Правоведение". Пост заместителя генерального прокурора РФ он занимает с 2006 года, имеет чин государственного советника юстиции 1 класса. Награжден государственными и ведомственными наградами.

Право назначать и отправлять в отставку генерального прокурора РФ и его заместителей закреплено за Советом Федерации ст. 102 Конституции РФ. Как назначение, так и отстранение производится по представлению главы государства.