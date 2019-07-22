Кто должен отвечать, если на машину во дворе упало дерево

Предупреждение МЧС о неблагоприятных погодных условиях не снимает с коммунальных служб обязанности по контролю за зелеными насаждениями. А значит, не оправдывает их бездействие, когда в результате падения дерева пострадал автомобиль.

Управляющая компания не будет оплачивать ремонт машины, если докажет, что дерево упало не по ее халатности. Фото: Александр Корольков/ РГ

К такому выводу пришел Верховный суд. Его решение будет полезно большинству автомобилистов, паркующихся во дворах, поскольку разъясняет, каким образом надо доказывать вину коммунальных служб в такой ситуации.

Итак, еще 29 мая 2017 года на припаркованный около жилого дома автомобиль некоего Андреева упало дерево. Он обратился в управляющую компанию, но та в своем акте указала, что дерево повалено в результате сильного порыва ветра (до 24 м/с). При этом ранее оно не признавалось аварийным или подлежащим обрезке.

Тогда Андреев обратился к специалисту-дендрологу. И тот дал заключение, что упавшее дерево - лиственница европейская - имело "скрытые корневую и комлевую гнили ядрово-заболонного расположения", в связи с чем подлежало обязательному удалению из зеленого фонда города. И с этим заключением пострадавший отправился в суд.

Суд первой инстанции полностью удовлетворил его требования, поскольку на управляющей компании лежит обязанность по контролю за состоянием зеленых насаждений, уборке деревьев, представляющих угрозу для жизни и здоровья граждан, а также имуществу.

При этом компания не представила доказательств отсутствия своей вины. Суд взыскал с нее почти 400 тысяч рублей на возмещение ущерба и почти 60 тысяч за судебные расходы.

Однако, компания подала апелляцию. И городской суд отменил решение суда первой инстанции, полностью отказав Андрееву в удовлетворении его иска.

Суд пришел к выводу о том, что падение дерева произошло вследствие неблагоприятных погодных условий - воздействия сильного ветра, в связи с чем вина управляющей компании отсутствует.

Но с этим уже не согласился Верховный суд, куда обратился Андреев.

ВС указал, что апелляционная инстанция не привела доказательств как наличия обстоятельств непреодолимой силы, так и причинно-следственной связи между неблагоприятными погодными явлениями и наступившими последствиями. Представленное электронное предупреждение МЧС о неблагоприятных погодных явлениях таким доказательством служить не может, поскольку это лишь прогноз, который не подтверждает их наступление.

В то же время вопрос о принятии и исследовании справки метеобюро, как нового доказательства судом апелляционной инстанции не решался.

Так же апелляционная инстанция не указала мотивы, по которым отвергла заключение специалиста-дендролога, а также доводы о том, что другие деревья, расположенные рядом с упавшей лиственницей, не были повреждены в результате ветра.

Апелляционный суд констатировал недоказанность истцом факта ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязательств по содержанию зеленых насаждений. При этом он не привел доводов, по которым отступил от общего правила распределения бремени доказывания.

А именно апелляционная инстанция должна была дать правовую оценку вопросу о виновности в бездействии ответчика и наличии либо отсутствии причинно-следственной связи между бездействием и причиненными убытками.

При необходимости - уточнить юридически значимые обстоятельства и поставить на обсуждение сторон вопрос о представлении дополнительных доказательств в подтверждение заявленных сторонами требований и возражений. Этого сделано не было.

Предупреждение МЧС о неблагоприятных погодных явлениях это не доказательство наступления таких явлений, а всего лишь прогноз

По этой причине Верховный суд отменил решение апелляции и направил дело на новое рассмотрение.

Проще говоря, если на вашу машину упало дерево, а управляющая компания своей вины в этом не признает, необходимо привлечь экспертов, которые оценят состояние дерева. При этом в суде именно компания как причинитель вреда должна доказать свою невиновность, а не тот, кто пострадал.