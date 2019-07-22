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22.07.2019 18:53
Рубрика: ЧП

Корень падения

Кто должен отвечать, если на машину во дворе упало дерево
Текст: Владимир Баршев
Предупреждение МЧС о неблагоприятных погодных условиях не снимает с коммунальных служб обязанности по контролю за зелеными насаждениями. А значит, не оправдывает их бездействие, когда в результате падения дерева пострадал автомобиль.
Управляющая компания не будет оплачивать ремонт машины, если докажет, что дерево упало не по ее халатности. Фото: Александр Корольков/ РГ Управляющая компания не будет оплачивать ремонт машины, если докажет, что дерево упало не по ее халатности. Фото: Александр Корольков/ РГ
Управляющая компания не будет оплачивать ремонт машины, если докажет, что дерево упало не по ее халатности. Фото: Александр Корольков/ РГ

К такому выводу пришел Верховный суд. Его решение будет полезно большинству автомобилистов, паркующихся во дворах, поскольку разъясняет, каким образом надо доказывать вину коммунальных служб в такой ситуации.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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Итак, еще 29 мая 2017 года на припаркованный около жилого дома автомобиль некоего Андреева упало дерево. Он обратился в управляющую компанию, но та в своем акте указала, что дерево повалено в результате сильного порыва ветра (до 24 м/с). При этом ранее оно не признавалось аварийным или подлежащим обрезке.

Тогда Андреев обратился к специалисту-дендрологу. И тот дал заключение, что упавшее дерево - лиственница европейская - имело "скрытые корневую и комлевую гнили ядрово-заболонного расположения", в связи с чем подлежало обязательному удалению из зеленого фонда города. И с этим заключением пострадавший отправился в суд.

Суд первой инстанции полностью удовлетворил его требования, поскольку на управляющей компании лежит обязанность по контролю за состоянием зеленых насаждений, уборке деревьев, представляющих угрозу для жизни и здоровья граждан, а также имуществу.

При этом компания не представила доказательств отсутствия своей вины. Суд взыскал с нее почти 400 тысяч рублей на возмещение ущерба и почти 60 тысяч за судебные расходы.

Однако, компания подала апелляцию. И городской суд отменил решение суда первой инстанции, полностью отказав Андрееву в удовлетворении его иска.

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Суд пришел к выводу о том, что падение дерева произошло вследствие неблагоприятных погодных условий - воздействия сильного ветра, в связи с чем вина управляющей компании отсутствует.

Но с этим уже не согласился Верховный суд, куда обратился Андреев.

ВС указал, что апелляционная инстанция не привела доказательств как наличия обстоятельств непреодолимой силы, так и причинно-следственной связи между неблагоприятными погодными явлениями и наступившими последствиями. Представленное электронное предупреждение МЧС о неблагоприятных погодных явлениях таким доказательством служить не может, поскольку это лишь прогноз, который не подтверждает их наступление.

В то же время вопрос о принятии и исследовании справки метеобюро, как нового доказательства судом апелляционной инстанции не решался.

Так же апелляционная инстанция не указала мотивы, по которым отвергла заключение специалиста-дендролога, а также доводы о том, что другие деревья, расположенные рядом с упавшей лиственницей, не были повреждены в результате ветра.

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Апелляционный суд констатировал недоказанность истцом факта ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязательств по содержанию зеленых насаждений. При этом он не привел доводов, по которым отступил от общего правила распределения бремени доказывания.

А именно апелляционная инстанция должна была дать правовую оценку вопросу о виновности в бездействии ответчика и наличии либо отсутствии причинно-следственной связи между бездействием и причиненными убытками.

При необходимости - уточнить юридически значимые обстоятельства и поставить на обсуждение сторон вопрос о представлении дополнительных доказательств в подтверждение заявленных сторонами требований и возражений. Этого сделано не было.

Предупреждение МЧС о неблагоприятных погодных явлениях это не доказательство наступления таких явлений, а всего лишь прогноз

По этой причине Верховный суд отменил решение апелляции и направил дело на новое рассмотрение.

Проще говоря, если на вашу машину упало дерево, а управляющая компания своей вины в этом не признает, необходимо привлечь экспертов, которые оценят состояние дерева. При этом в суде именно компания как причинитель вреда должна доказать свою невиновность, а не тот, кто пострадал.