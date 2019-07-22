Минск и Москва договорились о единых правилах на ключевых рынках

Алгоритм дальнейших взаимоотношений в экономической сфере Союзного государства рассмотрен на полях VI Форума регионов в Санкт-Петербурге, который состоялся на прошлой неделе. Руководители отраслевых структур Беларуси и России договорились о единых правилах на ключевых рынках с 2021 года, подтвердил в эфире телеканала "Беларусь 1" министр экономики РБ Дмитрий Крутой.

По его словам, в Северной столице "появилось несколько новых инициатив, и мы в ближайшее время с российскими коллегами должны подумать, как их в рамках программы интеграции дальше упаковать". Крутой дал понять, что обсуждение программы идет в конструктивном русле, и более 80 процентов документа уже согласовано. Но самое главное, подчеркнул он, стороны "выработали общий концепт, общий подход ко всей работе: это дорожные карты к ноябрю, унифицированное законодательство к середине следующего года, запуск на единых правилах тех рынков, по которым мы договорились, уже с 2021 года".

Речь идет, уточнил руководитель отрасли, не только о рынках нефти и газа, но и о рынках промышленной продукции, аграрных и транспортных рынках. "Смысл состоит в том, чтобы предприятие, где бы оно не было зарегистрировано, работало по единым правилам на основе единого администрирования, единых систем контроля, единых интегрированных информационных систем. Унифицированное законодательство, о котором мы говорим в рамках дорожных карт, уже станет прообразом этих объединенных рынков", - пояснил Крутой.

К 20-летию Союзного государства, заявил он, обе страны должны подойти с действительно значимыми результатами, чтобы "могли сказать обществу, что готовы к дальнейшей глубокой интеграции".