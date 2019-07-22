Миссия США, Канады и Венгрии выполнит наблюдательный полет над Россией

В период с 22 по 26 июля совместная миссия Венгрии, Канады и США выполнит наблюдательный полет над территорией России в рамках реализации Договора по открытому небу. Будет задействован венгерский самолет Ан-26, сообщил начальник российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

По его словам, с 22 по 28 июля инспекторы из России совершат наблюдательный полет на российском Ту-154М ЛК-1 над Канадой, пишет газета ВС РФ "Красная звезда". Полет будет выполнен по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту. Присутствующие на борту канадские специалисты проконтролируют применение аппаратуры наблюдения и соблюдение положений Договора.

Рыжков также сообщил, что 23-25 июля Финляндия в рамках Венского документа посетит Россию для оценки 9-й артиллерийской бригады в Луге. Венский документ 2011 года предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах. Страны ОБСЕ также уведомляют друг друга об определенных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и проводят инспекции, сообщает РИА Новости.

Напомним, в июле миссия Италии и Великобритании совершила наблюдательный полет над территориями России и Беларуси в рамках Договора по открытому небу. Российские специалисты в свою очередь провели инспекционный полет над Италией.