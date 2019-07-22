Можно ли накачать колесо при помощи огнетушителя

Прокалывать колесо на трассе, вдали от населенных пунктов и станций техобслуживания приходилось каждому первому водителю. Каждый пятый, если верить рассказам бывалых шоферов, оказывался при этом еще и без "запаски" и без компрессора, а иногда и при суровом морозе на бескрайних сибирских просторах.

Как же выйти из этой ситуации? Как с минимальным набором инструментов подкачать, пусть и ненадолго, колесо и доехать до ближайшего населенного пункта? Этим вопросом задались наши старые знакомцы из сообщества "Гараж 54" и на собственной шкуре опробовали не один, а целых три способа.

Как показала практика, в экстренной ситуации подкачать сдувшееся колесо можно при помощи а) выхлопа из собственной машины, б) имеющегося в каждой машине огнетушителя, в) воздуха из трех несдувшихся колес. Но следует помнить, что при одном из вариантов водитель рискует обжечь пальцы, при втором - заморозить, а для третьего ему понадобятся как минимум три руки, одна из которых должна быть около полутора метров...