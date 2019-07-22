На Украине решили помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса

Украина рассматривает введение мер за паспортизацию жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает новостной портал "Strana.ua" со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка.

По словам Данилюка, власти страны будут стараться прекратить выдачу российских паспортов.

"Должны быть конкретные меры, чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился. Это является нарушением минских соглашений, спланированная провокация и мы конечно не оставим это так", - заявил секретарь СНБО.

Напомним, 17 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства всеми жителями Донбасса. Согласно новому документу, обратиться за выдачей российского паспорта в упрощенном порядке смогут граждане Украины и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство в России, а также удостоверение беженца либо свидетельство о предоставлении временного убежища.