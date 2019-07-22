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22.07.2019 10:06
Рубрика: Легковые авто

Названы самые угоняемые в России автомобили

Текст: Андрей Полухин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Самыми угоняемыми в России автомобилями оказались "бюджетники". По данным компании "Ренессанс Страхование" за первую половину 2019 года, печальный рейтинг возглавили седаны и хэтчбеки Hyundai Solaris, Kia Rio и Kia Ceed. В топ-10 также вошли кроссоверы Hyundai Creta, Ford Kuga, Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Hyundai ix35, Hyundai Santa Fe и седаны Kia Optima. Интересно, что в 2018-м, по версии той же компании, в десятке были также Mazda CX-5 и Ford Focus, отмечают "Известия".

Фото: @ukrainiancars / Facebook.com
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Впрочем, статистика угонов в столицах отличается от общероссийской - здесь в списке популярных у угонщиков автомобилей оказались дорогие и премиальные. Так, в первой тройке по Москве и Санкт-Петербургу - кроссовер BMW X5, седан BMW 3-series и внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

Страховщики объясняют интерес автоворов к бюджетным автомобилям высоким спросом на рынке на них и на их запчасти, стоимость которых значительно выросла в последнее время.

"Недорогие машины чаще всего сразу отправляются на автомобильные разборки, что сводит на нет их дальнейший розыск, а автомобили из сегмента премиум отправляются с перебитыми идентификационными номерами в другие регионы или за границу", - рассказал представитель компании Сергей Демидов.

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