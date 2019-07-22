Пловец Костин: Дрессела пока догнать нереально

Олег Костин: Ура, я сделал это - выиграл медаль чемпионата мира по длинной воде. Да, дистанция неолимпийская, но зато индивидуальная, не эстафета.

Полтинник часто называют лотереей. Значит, вам повезло?

Олег Костин: Не знаю, лотерея или нет. Я выходил, работал, пытался получить удовольствие от заплыва. Это чемпионат мира, это моя основная дистанция, единственная дистанция на данный момент. Старался сделать все. В основном получилось. Пока американца Дрессела догнать нереально.

Почему? В чем его феномен?

Олег Костин: Тут не в нем дело. На этой дистанции я тренируюсь и выступаю только четвертый год. К тому же условия у меня не самые лучшие. В бассейне в Нижнем Новгороде стартую еще с советских тумбочек. Возможность тренировать старт появляется только на сборах и на соревнованиях. А старт в полтиннике - это очень важно. Выигрываешь старт - выигрываешь дистанцию. Вот если бы мы с Дресселом оба с советских тумбочек прыгнули с двух ног, я бы с ним еще посоревновался.

Вы раньше специализировались на дистанции 200 метров брассом. Почему сменили стиль?

Олег Костин: Я набрал вес, подрос, центр тяжести сместился. А в брассе это кардинально все меняет. Делал работу, стартовал, но результат не получался. Параллельно в качестве тренировки я плавал дельфином. А теперь это моя основная дистанция.

У вас на руке татуировка. Это Посейдон?

Олег Костин: Да. Можно сказать, мой талисман. Как видите - помогает.

Вы рассчитывали, что попадете на пьедестал?

Олег Костин: Не загадывал, но потенциально был готов. Рад, что не подвел ни себя, ни команду.