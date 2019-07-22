Пловец Костин: Дрессела пока догнать нереально

Новости

Австралийский пловец получил предупреждение FINA за инцидент с китайцем 17:33
Путин возглавил набсовет организации "Россия - страна возможностей" 17:26
Квентин Тарантино анонсировал свой новый проект - сериал-вестерн 17:18
Из-за парада ВМФ проезд по ЗСД в Петербурге будет бесплатным 17:17
Футболист Софьян Ханни покинул "Спартак" 17:14
В Коми из-за схода вагонов введен режим ЧС 17:10
В Сочи задержали мужчину, не уступившего дорогу скорой помощи 17:01
Смог от красноярских пожаров дошел до Омска и Барнаула 16:57
"Слуга народа" Зеленского сохраняет отрыв после обработки 75% протоколов 16:53
С рейса Ноябрьск-Москва сняли четырех пьяных пассажиров 16:41
Путин снял санкции с Эритреи 16:26
В Москве 23 июля протестируют систему электронного голосования 16:26
Зампред правления "Новатэка" американец Джетвей получил гражданство РФ 16:23
Ушел из жизни 29-летний шеф-редактор программы "Пусть говорят" 16:16
Машинист подвез клиента BlaBlaCar в кабине поезда 16:13
РЖД ограничили продажи билетов на ряд поездов из-за ЧП в Коми 16:06
Чемезов заявил, что ОАК потребуется докапитализация в 300 млрд рублей 16:05
Десант морпехов с корабля "Александр Отраковский" попал на видео 15:58
Вышел трейлер сериала "Екатерина Великая" с Хелен Миррен 15:57
Ростех и Минсельхоз к концу года запустят маркировку молочной продукции 15:53
Юрист Януковича сообщил об исчезновении генпрокурора Украины Луценко 15:53
ВЦИОМ выяснил, сколько жителей России умеют играть в шахматы 15:53
Пловец Олег Костин выиграл серебро чемпионата мира в Кванджу 15:49
Жителя Башкирии обвинили в убийстве многодетной матери из-за алиментов 15:47
Видео: На Камчатке медведь проломил забор и прорвался в аэропорт 15:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россияне смогут подавать коллективные иски
Россияне смогут подавать коллективные иски
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Инвалидам будет проще оформить льготы
Инвалидам будет проще оформить льготы
22.07.2019 16:52
Рубрика: Спорт

Пловец Костин: Дрессела пока догнать нереально

Текст: Анна Козина (Кванджу)
Олег Костин принес в копилку сборной России по плаванию вторую медаль чемпионата мира, выиграв серебро на дистанции 50 метров баттерфляем. О том, как бороться с американцем Калебом Дресселом, новым Майклом Фелпсом, российский спортсмен рассказал журналистам.
Олег Костин. Фото: Александр Вильф/РИА Новости Олег Костин. Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Олег Костин. Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Олег Костин: Ура, я сделал это - выиграл медаль чемпионата мира по длинной воде. Да, дистанция неолимпийская, но зато индивидуальная, не эстафета.

Фото: Станислав Красильников/ ТАСС
Алексей Власенко: В прыжках в воду будем вводить систему видеозаписи

Полтинник часто называют лотереей. Значит, вам повезло?

Олег Костин: Не знаю, лотерея или нет. Я выходил, работал, пытался получить удовольствие от заплыва. Это чемпионат мира, это моя основная дистанция, единственная дистанция на данный момент. Старался сделать все. В основном получилось. Пока американца Дрессела догнать нереально.

Почему? В чем его феномен?

Олег Костин: Тут не в нем дело. На этой дистанции я тренируюсь и выступаю только четвертый год. К тому же условия у меня не самые лучшие. В бассейне в Нижнем Новгороде стартую еще с советских тумбочек. Возможность тренировать старт появляется только на сборах и на соревнованиях. А старт в полтиннике - это очень важно. Выигрываешь старт - выигрываешь дистанцию. Вот если бы мы с Дресселом оба с советских тумбочек прыгнули с двух ног, я бы с ним еще посоревновался.

Вы раньше специализировались на дистанции 200 метров брассом. Почему сменили стиль?

Олег Костин: Я набрал вес, подрос, центр тяжести сместился. А в брассе это кардинально все меняет. Делал работу, стартовал, но результат не получался. Параллельно в качестве тренировки я плавал дельфином. А теперь это моя основная дистанция.

Фото: РИА Новости
Российские пловцы начали первенство мира с серебра в эстафете

У вас на руке татуировка. Это Посейдон?

Олег Костин: Да. Можно сказать, мой талисман. Как видите - помогает.

Вы рассчитывали, что попадете на пьедестал?

Олег Костин: Не загадывал, но потенциально был готов. Рад, что не подвел ни себя, ни команду.

Спорт Виды спорта Водный спорт Чемпионат мира по водным видам спорта 2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано
Названы самые трудолюбивые города России
Western Union ограничила сумму заграничных переводов
Задержанного в мэрии Читы сотрудника МЧС обвинили в краже 1,5 млн рублей
Орешкин считает неизбежным взрыв на рынке потребкредитов в 2021 году