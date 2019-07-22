Пловец Олег Костин выиграл серебро чемпионата мира в Кванджу

Российский пловец Олег Костин завоевал серебряную медаль на дистанции 50 метров баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. Эта награда стала второй для нашей сборной после второго места в мужской эстафете 4х100 м вольным стилем.

На "полтиннике" баттерфляем Костин финишировал с результатом 22,70 секунды. Титул взял американец Калеб Дрессел, который к тому же установил рекорд чемпионатов мира (22,35). Бронза досталась бразильцу Николасу Сантосу (22,79). Еще один россиянин, Андрей Жилкин, пробившийся в финал, показал восьмое время (23,11).

Для Костина Кванджу оказался счастливым городом. В 2015 году он выиграл здесь золото Универсиады. В 2019-м первую медаль ЧМ в 50-метрвом бассейне. До этого на его счету было только две победы на ЧМ на короткой воде.

- Я входил в тройку мирового рейтинга перед чемпионатом мира, поэтому рассчитывал здесь на медаль, - признался Костин.