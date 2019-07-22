Политолог объяснил слова Турчинова об "уютном рабстве"

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал заявление бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова. Анализируя итоги выборов в Верховную раду, тот заявил, что "значительная часть" украинцев готовы "обменять свободу на сытое и уютное рабство". Таким образом Турчинов отреагировал на результаты ряда фракций и, в частности, партии Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Заявление Турчинова - типичная реакция представителя уходящей политической элиты на Украине, которая не может смириться с тем, что в украинском обществе созрел большой запрос на перемены, что и отразилось в итогах голосования на парламентских выборах", - отметил Мезюхо, чьи слова приводит RT.

По мнению эксперта, Турчинов прекрасно понимает, чем именно прежний режим спровоцировал недовольство украинцев, но "вновь крутит шарманку о якобы каких-то пророссийских проектах".

Политолог отметил, что партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" выступает за нормализацию отношений с Россией, хотя и является проукраинской политической силой. Ее высокие результаты, как он полагает, обусловлены усталостью общества от партии войны и желанием как можно скорее мирно урегулировать ситуацию на востоке государства.

"Большая часть украинцев не принимают той русофобской политики, которую все пять лет после государственного переворота проводили Турчинов и Порошенко", - пояснил политолог.

Он добавил, что даже отдавая голоса за партию "Слуга народа", граждане Украины "голосовали за обновление в политике государства".