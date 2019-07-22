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22.07.2019 11:12
Рубрика: В мире

В МАГАТЭ пока не назвали преемника на должность Амано

Текст: Сергей Новиков

Пока никто официально не выдвигал свою кандидатуру на пост гендиректора Международного агентства по атомной энергии. Предстоит определиться с процедурой избрания и решить, кто временно возглавит МАГАТЭ. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, его слова приводит агентство РИА Новости.

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано

"Выборы предстоят. Будут определяться в отношении процедуры, кто будет его замещать в период до избрания нового гендиректора", - заявил Ульянов.

"Какие-то страны выдвинут своих кандидатов и между ними будут соревнования. Так было, когда избирали Амано, так будет и сейчас. Пока никто не выдвигался официально", - добавил дипломат.

Напомним, что о смерти гендиректора МАГАТЭ Юкия Амано в понедельник сообщил секретариат организации. Амано скончался на 73-м году жизни. Он возглавил МАГАТЭ в 2009 году, до этого был послом и постоянным представителем Японии в агентстве. Дипломат также служил в Организации Объединенных Наций (ООН), с 1972 года занимал различные посты в Министерстве иностранных дел Японии.

В мире Восточная Азия Япония Международные организации МАГАТЭ
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