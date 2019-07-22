Путин поздравил с юбилеем вдову Солженицына

Президент Владимир Путин поздравил Наталию Солженицыну с 80-летним юбилеем и отметил ее роль в сохранении наследия писателя. Президент подчеркнул, что работы Александра Солженицына являются неотъемлемой частью духовного наследия России.

"Вы были и остаетесь единомышленником, самым близким соратником великого писателя. Многое делаете для сохранения его трудов и идей", - говорится в поздравительной телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

Путин также отметил большую роль Наталии Солженицыной в развитии востребованных гуманитарных и благотворительных проектов. Среди них - Музей русского зарубежья, который "стал центром сбережения огромного пласта отечественной истории и культуры, связанного с эмиграцией, ее творчеством, укладом и традициями", отметил Путин.

Наталия Солженицына возглавляет благотворительный фонд Александра Солженицына. Ранее российский президент наградил ее орденом Святой великомученицы Екатерины за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность.