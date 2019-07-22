Путин возглавил набсовет организации "Россия - страна возможностей"

Владимир Путин утвердил состав наблюдательного совета организации "Россия - страна возможностей". Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

В совет вошли вице-премьер Татьяна Голикова, глава Сбербанка Герман Греф, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, руководитель Образовательного Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, генеральный директор "АСИ" Светлана Чупшева. Возглавил наблюдательный совет сам Владимир Путин.

Гендиректором АНО "Россия - страна возможностей" назначен проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. По его словам, решение Путина возглавить наблюдательный совет организации - "большая честь и ответственность для всей нашей команды".

"Президент последовательно выстраивает систему по созданию социальных лифтов в России. Работа по поиску, поддержке и развитию талантов в масштабах всей страны ведется на протяжении уже многих лет", - подчеркнул он.

Напомним, организация организация "Россия - страна возможностей" была создана по указу президента в мае 2018 года. Она объединяет кадровые, социальные и образовательные проекты со всей России.