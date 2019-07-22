Путин выразил соболезнования в связи с кончиной главы МАГАТЭ

Президент Владимир Путин выразил соболезнования супруге генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкии Амано, о кончине которого стало известно в понедельник.

В направленной телеграмме президент подчеркнул, что в России Амано будут помнить как выдающегося дипломата, "принципиального сторонника упрочения международной безопасности и стабильности".

"Я не раз лично общался с Юкия Амано и всегда восхищался его мудростью и дальновидностью, способностью принимать взвешенные решения в самых сложных обстоятельствах", - приводятся слова Путина из телеграммы.

Амано скончался на 73-м году жизни. Японский дипломат возглавлял МАГАТЭ с декабря 2009 года.