Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов. Об этом сообщила РИА Новости директор департамента информационной политики и коммуникаций авиакомпании Azur Air Анастасия Матюшина.

"Все пассажиры и московских, и анталийских рейсов в самолете, находятся в воздухе", - заявила она.

Ранее авиакомпания Azur Air перенесла запланированный рейс, на котором должны были лететь туристы "Анекс Тур" в Турцию, по техническим причинам. Вылет рейса ZF 9007 авиакомпании Azur Air на самолете Boeing 777-300ER по техническим причинам был перенесен сначала с 2:50 на 11:40, затем на 19:00. Свыше 530 российских туристов (из них более ста детей) прождали вылета более 16 часов.