Найдены следы битвы между войсками Барклая-де-Толли и маршала Нея

В Смоленской области сотрудники Института археологии РАН впервые исследовали место сражения у деревень Валутино и Лубино в 1812 году. В битве между русскими войсками генерала Барклай-де-Толли и французских маршалов Нея, Даву и Мюрата погибло от 12 до 20 тысяч человек.

"В результате археологической разведки на левом берегу реки Строгань были найдены многочисленные ружейные пули, а также картечь и фрагменты гранат", - цитируют РИА Новости сообщение Института археологии РАН.

По мнению ученых, многочисленные артефакты помогут уточнить и реконструировать расположение пехотных батальонов и артиллерийских батарей, а также проверить достоверность литературных воспоминаний участников Отечественной войны 1812 года.

Напомним, что ранее участники Смоленской археологической экспедиции смогли обнаружить захоронение, которое, как предполагают археологи, принадлежало одному из ближайших соратников Наполеона - генералу Шарль Этьену Гюдену. Он погиб в сражении при Валутиной горе и был похоронен на Королевском бастионе в Смоленске.