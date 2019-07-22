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22.07.2019 12:10
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Найдены следы битвы между войсками Барклая-де-Толли и маршала Нея

Текст: Николай Грищенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Смоленской области сотрудники Института археологии РАН впервые исследовали место сражения у деревень Валутино и Лубино в 1812 году. В битве между русскими войсками генерала Барклай-де-Толли и французских маршалов Нея, Даву и Мюрата погибло от 12 до 20 тысяч человек.

Фото: Лист из альбома "Праздник живых картин 4 февраля 1822 г." Инв. ЭРГ-24415.
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"В результате археологической разведки на левом берегу реки Строгань были найдены многочисленные ружейные пули, а также картечь и фрагменты гранат", - цитируют РИА Новости сообщение Института археологии РАН.

По мнению ученых, многочисленные артефакты помогут уточнить и реконструировать расположение пехотных батальонов и артиллерийских батарей, а также проверить достоверность литературных воспоминаний участников Отечественной войны 1812 года.

Напомним, что ранее участники Смоленской археологической экспедиции смогли обнаружить захоронение, которое, как предполагают археологи, принадлежало одному из ближайших соратников Наполеона - генералу Шарль Этьену Гюдену. Он погиб в сражении при Валутиной горе и был похоронен на Королевском бастионе в Смоленске.

Общество История Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Смоленская область
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