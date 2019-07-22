Брянская полиция ищет станцевавшего на Кургане Бессмертия

Полиция Брянска начала проверку размещенного в соцсетях видео, на котором молодой человек танцует на воинском мемориале Курган бессмертия. Об этом сообщили ТАСС в УМВД по региону.

Видео было опубликовано 21 июня. Акция молодого человека была направлена в поддержку Алены Черяковой, также станцевавшей недавно на Кургане Бессмертия и оштрафованной за это на 30 тысяч рублей, пишут Брянские новости.

Курган Бессмертия - мемориал павшим в годы Великой Отечественной войны, находится в Центральном парке культуры и отдыха Брянска "Соловьи". Комплекс был открыт в 1976 году, в нем есть земля из братских могил Брянской области, городов-героев Советского Союза и болгарской Шипки. В церемонии закладки кургана в 1967 году приняли участие матери погибших на брянской земле солдат.