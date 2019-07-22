Древнейший монастырь в России нуждается в реставрации

Патриарх Кирилл назвал работу по восстановлению древнейшего Новоторжского Борисоглебского монастыря, расположенного в Тверской области, христианским и патриотическим долгом. Предстоятель РПЦ совершил в этой обители литургию в праздник Казанской иконы Божией Матери.

- Новоторжский Борисоглебский монастырь, основанный в 1038 году, старше Киево-Печерской лавры, и, честно говоря, я не знаю другого монастыря, который появился бы раньше него. Может, где-то и был такой монастырь, но я не встречал об этом письменных свидетельств. Поэтому сие святое место одной только датой создания монастыря в 1038 году занимает совершенно особое место в нашей церковной истории, - подчеркнул по окончании литургии патриарх Кирилл.

Новоторжский Борисоглебский монастырь, основанный в 1038 году, старше Киево-Печерской лавры

По преданию, Борисоглебский монастырь в Торжке основал преподобный Ефрем Новоторжский, служивший в свое время конюшим у князей Бориса и Глеба. После их трагической гибели от руки брата Святополка Ефрем в 1015 году пришел из Киева в город Новый торг (ныне Торжок) и открыл сначала странноприимный дом, где помогал страждущим, а потом на берегу реки Тверцы в честь святых братьев основал монастырь. Он стал центром распространения православия по всему Верхневолжью.

На протяжении многовековой истории монастырь неоднократно разоряли и опустошали враги. Свой нынешний вид обитель приобрела при императрице Екатерине Второй, которая самолично заложила первый камень в основание главного храма - собора Бориса и Глеба. Самое позднее монастырское строение - свечная башня, которая завершила комплекс зданий и стен, строившихся в первой трети XVIII века. Именно в ней располагалась знаменитая монастырская библиотека, где, по преданию, Карамзин работал над своей "Историей государства Российского".

В 1925 году в монастырских стенах на целых полвека разместили тюрьму строгого режима. Потом там работал лечебно-трудовой профилакторий для алкоголиков, а после него - Всероссийский историко-этнографический музей, с которым монастырь соседствует и сотрудничает и сегодня. Первое здание архитектурного ансамбля Борисоглебского монастыря (Введенский зимний храм) было передано монахам лишь в декабре 1997 года.

По словам наместника монастыря игумена Арсения, с 2008 года обитель участвует в федеральной программе "Культура России", вносят свой вклад в ее восстановление и спонсоры, благодаря чему постройки, признанные памятниками федерального значения, постепенно реставрируются. Уже восстановлены старинный братский корпус, который сейчас используется как гостиница для паломников, трапезная, настоятельский корпус. Однако, например, главный собор обители (он же и самый сложный и требующий больших финансовых вложений) - Борисоглебский - сегодня закрыт. Не действует церковь в честь входа Господня в Иерусалим. Надвратный храм Спаса Нерукотворного над Святыми вратами - на реставрации...

- Глобально трудно восстанавливать, потому что самые сложные объекты требуют очень больших затрат, - признается игумен. И подчеркивает, что монахи не ропщут. Будем по мере возможностей заниматься восстановительными работами.

По мнению предстоятеля РПЦ, "на нас лежит моральная ответственность за то, чтобы эта великая святыня нашего народа была приведена в должное состояние и чтобы сюда вновь устремились паломники со всех концов русской земли". При этом его Святейшество подчеркнул, что речь идет не о провинциальном полуразрушенном монастыре, а о великой святыне, "одном из самых древних, а может быть, самом древнем русском монастыре".