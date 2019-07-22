Как будет выглядеть станция метро "Окская" в Москве

В столичной подземке откроется станция с иллюзией "расходящихся кругов на воде". Такой дизайн придумали столичные архитекторы для станции Некрасовской линии метро "Окская". Проект утвержден в Москомархитектуре.

Основным украшением станции станет необычный потолок, где благодаря ярким синим алюминиевым панелям и круглым светодиодным лампам будет создаваться ощущение расходящихся на чистой речной глади кругов от брошенного камешка. К слову, согласно проекту, диаметр светодиодной белой лампы составит 5 метров.

Стены и пол будут вполне обычными: серый гранитный пол и из искусственного гранита стены.

Как пояснил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, мерцающие окружности на синем фоне создадут иллюзию реки. Так же перекликаться с синевой потолка будут стены касс, колонны в вестибюле станции.

Напомним, что станция "Окская" строится на юго-востоке столицы в районе пересечения Рязанского проспекта и Окской улицы. Станция буде построена между "Стахановской", в своем оформлении напоминающей производственный цех, и станцией "Юго-Восточная", в дизайне которой будут улавливаться мотивы восточных дворцов с арками, куполами и колоннами. Первый участок Некрасовской ветки запустили в начале лета, всю ветку, по данным городских властей, планируют построить до конца года.