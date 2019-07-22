Похититель картины Куинджи из Третьяковки оплатил ее восстановление

Денис Чуприков, в январе этого года похитивший картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, возместил затраты на восстановительные работы полотна. Об этом в Замоскворецком суде столицы, где 22 июля слушалось дело Чуприкова, рассказала его адвокат Светлана Горбунова.

По ее словам, сумма возмещенного ущерба составила 13 тысяч рублей. Сама картина в настоящее время оценивается почти в 20 миллионов рублей, а ущербом признана небольшая царапина, которую похититель оставил на полотне, вынимая картину из рамы.