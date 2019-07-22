Под Омском в лобовом ДТП погибли два человека

Омские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП на трассе Челябинск-Новосибирск, в результате которого погибли два человека.

Серьезное ДТП произошло сегодня около двух часов дня в районе села Морозовка Омского района. На 829 километре трассы Челябинск - Новосибирск водитель, управляющая автомобилем Nissan Pathfinder, при повороте налево врезалась в автомобиль Renault Logan. Он двигался во встречном направлении.

- Предварительно, в результате ДТП два человека погибли, количество пострадавших устанавливается, - сообщает УМВД России по Омской области.

На месте происшествия работают медики и спасатели.