Яхтсмены из 20 стран приедут в Чечню на высокогорную регату

Международная парусная регата, которая уже во второй раз пройдет на горном озере Чеченской Республики на высоте 1870 метров над уровнем моря, соберет около 20 команд из восьми стран мира - Германии, Италии, Эстонии, Финляндии, Чехии, Казахстана, Украины и России. Организаторами соревнований выступают региональное министерство по туризму и Федерация парусного спорта ЧР.
Стало известно, что призовой фонд спортивного события увеличился до 2,2 миллиона рублей. Участники будут бороться за переходящий Кубок Кезеной-Ам. Команда-победитель в этом году получит приз в размере 1,2 миллиона рублей и подарки от партнеров регаты. Кроме этого, 27 июля будет разыгран Суперкубок "Ахмат" с отдельным призовым фондом в миллион рублей.
- Бороться за суперкубок будут шесть фаворитов предыдущих дней. Они проведут шесть гонок, по результатам которых и определится победитель. Призовой фонд распределят между обладателями первых трех мест, - прокомментировал "РГ" глава ФПС Чечни Хасан Хаджиев.
Он также добавил, что условия для участников непростые. Ходить по водной глади озера будут на монотипных лодках класса SB20. Однако климатическая особенность Кезеной-Ам делает погоду здесь непредсказуемой. Спортсмены, которые участвовали в соревнованиях в 2017 году, прозвали озеро фабрикой ветров Чечни.
- Направление ветра и его сила могут измениться в любую минуту. Это особенности горного рельефа, - добавил Хаджиев.
Кстати
Регата продлится с 23 по 28 июля. Официальные партнеры Кубка Кезеной-Ам - госкорпорация "Курорты Северного Кавказа", Фонд "Посети Кавказ", известный часовой бренд и бельгийский магазин элитных товаров. Генеральные информационные партнеры: ТАСС, "Российская газета" и МАТЧ ТВ.