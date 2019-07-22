РЖД ограничили продажи билетов на ряд поездов из-за ЧП в Коми

Временные ограничения на продажу билетов на пассажирские поезда, следующие по участку Кожва - Сосногорск, введены после происшествия на станции Керки Северной железной дороги.

Ранее сообщалось, что из-за размыва пути на этой станции в Коми сошли с рельсов вагоны с углем. Они повредили дорожное полотно. Сейчас, как сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании ("дочка" РЖД), работы по восстановлению движения находятся под личным контролем генерального директора-председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозёрова. На месте работают восстановительные поезда, вся необходимая техника, более 300 сотрудников Северной железной дороги.

Пока пассажирские поезда следуют только от и до Сосногорска. Далее по маршруту продажи билетов приостановлены на следующие поезда:

№310 Адлер - Воркута отправлением 19.07 на участке от Сосногорска до Воркуты;

№304 Сыктывкар - Усинск отправлением 22.07 на участке от Сосногорска до Усинска;

№78 Санкт-Петербург - Воркута отправлением 21.07 на участке от Сосногорска до Воркуты;

№376 Москва - Воркута отправлением 21.07 на участке от Сосногорска до Воркуты;

№22 Москва - Лабытнанги отправлением 21.07 на участке от Сосногорска до Лабытнанги;

№42 Москва - Воркута отправлением 21.07 на участке от Сосногорска до Воркуты;

№267 Сосногорск - Новороссийск отправлением 22.07 на участке от Сосногорска до Ярославля.

Продажи билетов на пассажирский поезд №303 Усинск - Сыктывкар отправлением 22 июля закрыты по всему маршруту следования.

Всем пассажирам, застрявшим в пути, обещают бесплатно предоставлять услуги залов повышенной комфортности, комнат матери и ребенка, комнат длительного отдыха и камер хранения. Для пассажиров задержанных поездов будет организовано питание. Если люди захотят вернуть или переоформить билеты, то это будет производиться без удержания дополнительных платежей и сборов.